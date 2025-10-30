Leguma care a acaparat piețele și restaurantele. „Se vând foarte bine”

Stiri Diverse
30-10-2025 | 20:47
×
Codul embed a fost copiat

De toate culorile, formele și mărimile, dovlecii sunt vedetele acestor zile. În piețe, restaurante sau pe străzile orașelor, toamna a colorat totul în portocaliu, după chipul bostanilor.

autor
Alexandra Clej

Unii dintre ei vor ajunge în cuptor sub forma de plăcintă, dar și în oala de supă, alții vor căpăta fețe sinistre, de Halloween. Și, cum sărbătoarea bate la ușă, mai toată lumea a căutat dovleacul perfect.

Dovlecii domină în această perioadă tarabele ca niște regi de toamnă – grăsuți și colorați.

Se vând – în medie – cu 5 lei kilogramul, așa că cei de talie mare pot costa peste o sută de lei.

Szilagy Zoltan, producător:Se vând foarte bine.”

Citește și
dovleac
Dovleci care cântăresc peste o tonă, la un campionat european. Transportul a fost o adevărată aventură

Cumpărătorii caută aroma autentică, dar și dovleacul perfect pentru sculptat.

Corespondent PROTV:Un dovleac de mărime medie, cu coaja tare și codița uscată e semn că e bine copt, aromat și numai bun de cumpărat. Astfel că, de pe tarabele din piață, ajunge rapid în bucătărie, unde este ingredientul vedetă pentru un crème brûlée sărat, cu brânză de capră și ușor picant.”

Bucătarii transformă dovleacul în delicatese

Alin Vădean, bucătar:L-am făcut dintr-o cremă de dovleac copt, dar am adăugat foarte puțin zahăr brun deasupra.”

Portocaliu și delicios, dovleacul se strecoară – după cum se vede – în tot felul de preparate, însă supa cremă rămâne printre cele mai cerute în această perioadă.

Bucătar: „Am adăugat puțină ceapă, un ulei de chorizo afumat, am adăugat câteva flori uscate.”

Și, dacă plăcinta clasică, cu dovleac, vi se pare prea simplă... iată o reinterpretare de sezon.

Neli Bucnaru, reprezentantul unei cofetării: „Un pumpkin bread cu portocală, scorțișoară și merișoare, aromele toamnei.”

Tot dovlecii fac ca decorul toamnei să fie perfect. Unii sunt pictați, alții sculptați în forme haioase ori înfricoșătoare, semn că Halloweenul este la o zi distanță.

Specialiștii spun că, pentru a păstra mai mult dovlecii sculptați, este bine să îi țineți la răcoare și să îi protejați cu un strat subțire de ulei sau ceară. Astfel, zâmbetul lor de Halloween rămâne viu și după ce se sting lumânările.

Sursa: Pro TV

Etichete: restaurant, dovleci, piata,

Dată publicare: 30-10-2025 20:47

Articol recomandat de sport.ro
Un jucător de la FCSB dă lovitura pe plan financiar: ”Face cel puțin 15.000.000€”
Un jucător de la FCSB dă lovitura pe plan financiar: ”Face cel puțin 15.000.000€”
Citește și...
Cum sărbătoresc românii de Halloween. Au sculptat în dovleci și s-au costumat. „O mega petrecere”
Stiri Diverse
Cum sărbătoresc românii de Halloween. Au sculptat în dovleci și s-au costumat. „O mega petrecere”

Joi seară este Halloween-ul în toată lumea care a adoptat sărbătoarea, drept urmare și la noi. Oamenii și-au decorat casele cu dovleci și tot felul de accesorii înfricoșătoare sau nostime și se costumează în personaje de groază.  

Dovleci care cântăresc peste o tonă, la un campionat european. Transportul a fost o adevărată aventură
Stiri Diverse
Dovleci care cântăresc peste o tonă, la un campionat european. Transportul a fost o adevărată aventură

Dovlecii sunt unii dintre cei mai cunoscuți vestitori ai toamnei, așa că nu e de mirare că sunt la mare cinste și de o parte, și de cealaltă a Atlanticului.

A fost Halloween și pentru animalele de la zoo din Tg. Mureș. Cum au reacționat leii când au primi dovleci sculptați
Stiri Diverse
A fost Halloween și pentru animalele de la zoo din Tg. Mureș. Cum au reacționat leii când au primi dovleci sculptați

Tot cu dovleci, dar deloc înfricoșătoare - așa a fost ziua de Halloween pentru animalele de la Grădina Zoologică din Târgu Mureș.  

Recomandări
Oana Gheorghiu, interviu pentru Știrile ProTV după ce și-a preluat mandatul. Cum răspunde criticilor lui Sorin Grindeanu
Stiri Politice
Oana Gheorghiu, interviu pentru Știrile ProTV după ce și-a preluat mandatul. Cum răspunde criticilor lui Sorin Grindeanu

Oana Gheorghiu este noul vicepremier al Guvernului României. Numirea sa marchează o premieră în politica românească. O reprezentantă a societății civile, care a construit în afara sistemului, este chemată acum să-l reformeze din interior.  

Reacția ministrului Justiției după ce Horațiu Potra a transmis că „a ales să se întoarcă în România”: Nu se mai poate preda
Stiri actuale
Reacția ministrului Justiției după ce Horațiu Potra a transmis că „a ales să se întoarcă în România”: Nu se mai poate preda

Acuzat de jurnaliștii britanici că ar cere ajutorul Kremlinului pentru a împiedica extrădarea din Dubai, mercenarul Horaţiu Potra a transmis prin intermediul avocaţilor că vine de bună voie în România.

Ce spun oficiali NATO despre decizia lui Trump de a reduce prezența militară a SUA în România: „Ne-au informat din timp”
Stiri externe
Ce spun oficiali NATO despre decizia lui Trump de a reduce prezența militară a SUA în România: „Ne-au informat din timp”

La o zi distanță după ce a devenit oficial că americanii își retrag o parte dintre militarii staționați la noi, Donald Trump transmite că asta nu înseamnă „mare lucru”.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 30 Octombrie 2025

46:54

Alt Text!
La Măruță
30 Octombrie 2025

01:31:12

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Octombrie 2025

01:45:27

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Competențe cu turbulențe

43:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28