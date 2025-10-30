Leguma care a acaparat piețele și restaurantele. „Se vând foarte bine”

De toate culorile, formele și mărimile, dovlecii sunt vedetele acestor zile. În piețe, restaurante sau pe străzile orașelor, toamna a colorat totul în portocaliu, după chipul bostanilor.

Unii dintre ei vor ajunge în cuptor sub forma de plăcintă, dar și în oala de supă, alții vor căpăta fețe sinistre, de Halloween. Și, cum sărbătoarea bate la ușă, mai toată lumea a căutat dovleacul perfect.

Dovlecii domină în această perioadă tarabele ca niște regi de toamnă – grăsuți și colorați.

Se vând – în medie – cu 5 lei kilogramul, așa că cei de talie mare pot costa peste o sută de lei.

Szilagy Zoltan, producător: „Se vând foarte bine.”

Cumpărătorii caută aroma autentică, dar și dovleacul perfect pentru sculptat.

Corespondent PROTV: „Un dovleac de mărime medie, cu coaja tare și codița uscată e semn că e bine copt, aromat și numai bun de cumpărat. Astfel că, de pe tarabele din piață, ajunge rapid în bucătărie, unde este ingredientul vedetă pentru un crème brûlée sărat, cu brânză de capră și ușor picant.”

Bucătarii transformă dovleacul în delicatese

Alin Vădean, bucătar: „L-am făcut dintr-o cremă de dovleac copt, dar am adăugat foarte puțin zahăr brun deasupra.”

Portocaliu și delicios, dovleacul se strecoară – după cum se vede – în tot felul de preparate, însă supa cremă rămâne printre cele mai cerute în această perioadă.

Bucătar: „Am adăugat puțină ceapă, un ulei de chorizo afumat, am adăugat câteva flori uscate.”

Și, dacă plăcinta clasică, cu dovleac, vi se pare prea simplă... iată o reinterpretare de sezon.

Neli Bucnaru, reprezentantul unei cofetării: „Un pumpkin bread cu portocală, scorțișoară și merișoare, aromele toamnei.”

Tot dovlecii fac ca decorul toamnei să fie perfect. Unii sunt pictați, alții sculptați în forme haioase ori înfricoșătoare, semn că Halloweenul este la o zi distanță.

Specialiștii spun că, pentru a păstra mai mult dovlecii sculptați, este bine să îi țineți la răcoare și să îi protejați cu un strat subțire de ulei sau ceară. Astfel, zâmbetul lor de Halloween rămâne viu și după ce se sting lumânările.

