Patronii de restaurante se plâng de notele în scădere. Porții mai mici, prețuri mai mari: 50 lei pe 3 mici și 45 lei o omletă

Stiri Sociale
11-09-2025 | 19:38
După ani în care s-au bucurat de clienți și de venituri în creștere, patronii de restaurante și baruri susțin că a început declinul.  

autor
Larisa Antal

Reprezentanții industriei ospitalității au raportat unul dintre cele mai slabe profituri din ultimul deceniu, de doar 7%, similar cu perioada pandemiei.

Este și o consecință a prețurilor exorbitante din unele meniuri, susțin mulți dintre clienți. Aceștia au început să se uite mai atent la ce comandă la birou, iar unii și-au rărit ieșirile în oraș.

Atmosfera din cele peste 33.000 de restaurante și baruri, câte sunt în România, a început să se schimbe încă de anul trecut.

Daniel Mischie, reprezentantul unui lanț de restaurante: ”Au fost și mai puțini clienți și au fost și mai atenți la nota de plată. Este o diminuare de 10% a bonului mediu. În mod normal, având în vedere creșterea prețurilor, ar fi trebuit să avem o notă de plată mai mare. Chiar dacă clienții ar fi fost atenți la prețuri”.

Cu alte cuvinte, oamenii nu își mai permit să comande tot ce și-ar dori atunci când ies în oraș. Drept urmare, în august, de pildă, veniturile din localuri au fost cu 10% mai mici față de aceeași perioadă a anului trecut.

Am aruncat și noi o privire pe meniurile mai multor restaurante din Centrul Vechi al Capitalei unde, la ora prânzului, cele mai multe mese erau goale.

Au aliniat prețurile, dar au păstrat servicii proaste

Corespondent ProTV: ”La acest restaurant tradițonal, 88 de lei un ciolan de porc cu fasole, aproape 50 de lei, porția de mici. Ăsta este 169, că este tradițional, cu mici, cârnați, coaste. 16 lei- 150 de grame de pâine de casă. 380 de grame de mămăligă cu pui, 75 de lei”.

L-am rugat pe Radu Savopol, președintele HORA, asociația industriei horeca, să ne explice cum s-au stabilit aceste preturi.

Reporter: Cum ar trebui să arate un restaurant în care porția de paste să merite 70 de lei și două felii de pâine, 15 lei?

Radu Savopol: Nu știu cum ar trebui să arate. Cred că trebuie să primești o experiență extraordinară. Din păcate, sunt restaurante, cafenele, baruri care au pus aceleași prețuri ca și cârciumele care au o experiență extraordinară. S-au aliniat acolo ca și preț, dar serviciile și tot sunt mult sub”.

În multe locuri, paradoxal, pe măsură ce prețurile au crescut, porțiile au scăzut.

3 mici 50 de lei?”.

- Masa asta de prânz era 35.
 -S-a făcut 38 și acum 39.
 -Acum e 40!”.

O omletă care era 25 - 30 de lei acum sare de 45!”.

Dincolo de creșterile de cheltuieli cu care se confruntă toate sectoarele, adaosurile comerciale din unele restaurante și baruri sunt uriașe. Pot urca până la 500%.

Reprezentanții industriei ospitalității spun că prețurile vor crește și mai mult dacă măsura discutată de autorități, de a crește TVA la 21% pentru acest sector, va fi implementată. Rămâne de văzut cu câți clienți vor rămâne în aceste condiții.

Nunțile și botezurile, în vizorul ANAF. Organizatorii trebuie să raporteze inclusiv numărul invitaților și prețul meniului

Sursa: Pro TV

Etichete: preturi, scumpiri, scadere, horeca, profit,

Dată publicare: 11-09-2025 19:37

