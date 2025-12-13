Târg de bunătăți tradiționale în Dumbrava Sibiului. Jumările fierbinți au făcut senzație printre vizitatori

Muzeul ASTRA din Dumbrava Sibiului găzduiește în acest sfârșit de săptămână târgul de Ignat, iar la prepararea porcului abia tăiat s-au strâns o mulțime de gură-cască.

Vizitatorii s-au bucurat de tradiții și de preparate de-ți lasă gura apă: ciorbă acră cu hrean, pomana porcului, jumări fierbinți și murături.

Doi porci dolofani de Bazna au fost pârliți cu răbdare ca să nu se strice șoriciul. Primii sosiți au primit bunătăți chiar de la măcelar. Pentru privitori, momentul a fost perfect ca să depene amintiri.

Femeie: "Mi-a adus aminte de copilărie și de mama și de tata."

Femeie: "Bunicii mei, de fapt, toți știau porcul. Și eram cu vărul meu tot timpul, făceam poze. Și îmi pare rău că Sibicu nu mai prinde acum, acestea e perioadă."

Fată: "În copilărie, când eram foarte mică, mă purtau ai mei la bunici acasă ca să mergem la tăiatul porcului. Ne trezeam de la cinci!"

În timp ce oamenii au stat la povești și au salivat când au văzut jumările fierbinți, carnea a fost aleasă, iar cârnații puși la zvântat.

După câteva ceasuri, și ciorba era dreasă cu smântână și usturoi.

Ciprian Ștefan, managerul muzeului ASTRA: "În acest weekend avem 100% componentă românească, suntem foarte aproape de sărbătoarea Sfântului Ignat. În momentul în care în satele din România se tăiau porcii, erau niște tradiții foarte bine înrădăcinate."

Un prânz de Ignat a costat 30 de lei, iar banii strânși vor fi folosiți pentru diverse ateliere organizate de muzeu.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













