Târg de bunătăți tradiționale în Dumbrava Sibiului. Jumările fierbinți au făcut senzație printre vizitatori

Stiri Diverse
13-12-2025 | 19:48
×
Codul embed a fost copiat

Muzeul ASTRA din Dumbrava Sibiului găzduiește în acest sfârșit de săptămână târgul de Ignat, iar la prepararea porcului abia tăiat s-au strâns o mulțime de gură-cască.  

autor
Octavian Moldovan

Vizitatorii s-au bucurat de tradiții și de preparate de-ți lasă gura apă: ciorbă acră cu hrean, pomana porcului, jumări fierbinți și murături.

Doi porci dolofani de Bazna au fost pârliți cu răbdare ca să nu se strice șoriciul. Primii sosiți au primit bunătăți chiar de la măcelar. Pentru privitori, momentul a fost perfect ca să depene amintiri.

Femeie: "Mi-a adus aminte de copilărie și de mama și de tata."

Femeie: "Bunicii mei, de fapt, toți știau porcul. Și eram cu vărul meu tot timpul, făceam poze. Și îmi pare rău că Sibicu nu mai prinde acum, acestea e perioadă."

Citește și
Targ de craciun Brasov cu zapada
Târg de Crăciun Brașov 2025. Ce să vizitezi și ce să faci ca turist aici

Fată: "În copilărie, când eram foarte mică, mă purtau ai mei la bunici acasă ca să mergem la tăiatul porcului. Ne trezeam de la cinci!"

În timp ce oamenii au stat la povești și au salivat când au văzut jumările fierbinți, carnea a fost aleasă, iar cârnații puși la zvântat.

După câteva ceasuri, și ciorba era dreasă cu smântână și usturoi.

Ciprian Ștefan, managerul muzeului ASTRA: "În acest weekend avem 100% componentă românească, suntem foarte aproape de sărbătoarea Sfântului Ignat. În momentul în care în satele din România se tăiau porcii, erau niște tradiții foarte bine înrădăcinate."

Un prânz de Ignat a costat 30 de lei, iar banii strânși vor fi folosiți pentru diverse ateliere organizate de muzeu.

Descoperire areheologică importantă în Turcia. Cum este înfățișat Isus într-o frescă rară

Sursa: Pro TV

Etichete: Sibiu, targ, mancare, taierea porcului,

Dată publicare: 13-12-2025 19:00

Articol recomandat de sport.ro
Madelene Wright a revenit în fotbal! Cu ce s-a ocupat timp de trei ani
Madelene Wright a revenit în fotbal! Cu ce s-a ocupat timp de trei ani
Citește și...
Târg de Crăciun Sibiu 2025. Cum să descoperi magia Crăciunului la unul din cele mai frumoase târguri din România
Stiri Turism
Târg de Crăciun Sibiu 2025. Cum să descoperi magia Crăciunului la unul din cele mai frumoase târguri din România

Sibiul își așteaptă vizitatorii cu un târg de Crăciun deosebit. Ediția din 2025 promite atracții de neratat pentru copii și adulți și pune accent pe autenticitate.

Târg de Crăciun Brașov 2025. Ce să vizitezi și ce să faci ca turist aici
Stiri Turism
Târg de Crăciun Brașov 2025. Ce să vizitezi și ce să faci ca turist aici

Târgul de Crăciun din Brașov este unul dintre cele mai celebre și vizitate astfel de târguri din România.

Târg de Crăciun Cluj 2025. Ce nu trebuie să ratezi ca turist aici. Atracții, mâncare și activități pentru toată familia
Stiri Turism
Târg de Crăciun Cluj 2025. Ce nu trebuie să ratezi ca turist aici. Atracții, mâncare și activități pentru toată familia

Târgul de Crăciun din Cluj 2025 transformă orașul într-un spațiu plin de lumină, tradiții și atmosferă festivă. Piața Unirii devine locul în care vizitatorii descoperă decoruri de poveste, standuri cu produse artizanale și specialități de sezon. 

Recomandări
„Împreună pentru Justiție”, a patra zi de proteste în București și marile orașe. Lista revendicărilor celor ieșiți în stradă
Stiri actuale
„Împreună pentru Justiție”, a patra zi de proteste în București și marile orașe. Lista revendicărilor celor ieșiți în stradă

Crește valul de revoltă după dezvăluirile magistraților despre sistemul de justiție.

Alte două femei au ajuns la spital cu suspiciune de infecție cu lepră, în Cluj. Autoritățile îndeamnă la calm
Stiri actuale
Alte două femei au ajuns la spital cu suspiciune de infecție cu lepră, în Cluj. Autoritățile îndeamnă la calm

Continuă ancheta la Cluj după ce autoritățile au confirmat două cazuri de lepră. Sâmbătă, încă două femei venite tot din Asia au ajuns la Spitalul de Boli Infecțioase. Medicii au decis că le vor ține sub supraveghere.

Planul de pace pentru Ucraina, în discuții la Berlin. Trump își trimite emisarul să negocieze cu Zelenski și UE
Stiri externe
Planul de pace pentru Ucraina, în discuții la Berlin. Trump își trimite emisarul să negocieze cu Zelenski și UE

Peste un milion de locuințe au rămas fără electricitate în Ucraina, după un nou val de atacuri rusești lansate peste noapte, care au lovit infrastructura energetică și industrială din cinci regiuni ale țării.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 13 Decembrie 2025

30:12

Alt Text!
Superspeed
S9E31

22:04

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Liana Stanciu la întrebarea mesei rotunde

43:18

Alt Text!
La Măruță
12 Decembrie 2025

01:33:55

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28