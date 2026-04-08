Ea a purtat o creație din arhiva Pierre Cardin, care i-a evidențiat silueta și i-a pus în valoare picioarele, fiind completată de o curea tip fundă, decorată cu pietre strălucitoare, cu un pliu neobișnuit, asemănător unei cape, potrivit PageSix.

Sweeney a accesorizat ținuta cu bijuterii simple și o pereche de pantofi aurii. Și-a purtat părul blond desfăcut, în bucle lejere și naturale.

Transformare îndrăzneață în noul sezon

Sweeney, în vârstă de 28 de ani, o interpretează pe Cassie Howard, care începe un nou capitol. Acțiunea are loc la cinci ani în viitor, iar personajul se reîntâlnește cu iubitul său, Nate Jacobs (interpretat de Jacob Elordi), după despărțirea din sezonul 2, cei doi urmând să se căsătorească.

În clipul de promovare, Cassie apare într-o rochie de mireasă cu corset, inspirată de stilul actriței.

Actrița din „Housemaid” este cunoscută pentru pasiunea sa pentru corsete, lansând chiar propriul model în cadrul liniei sale de lenjerie Syrn.

Totuși, viața nu a imitat arta, deoarece vedeta blondă și-a anulat logodna cu Jonathan Davino imediat după filmările pentru sezonul 3.

Cu o poveste intensă și un stil vestimentar care stabilește tendințe, rămâne de văzut ce ținute spectaculoase va purta Sweeney pe ecran.