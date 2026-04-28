Cristian Leonte a afirmat că este onorat că premiul „Curajul de a spune adevărul", acordat de News.ro vine din partea unor jurnalişti.

„Faptul că acest premiu vine din partea unor colegi de breaslă ne onorează. Suntem norocoşi cu toţii să facem parte dintr-o echipă senzaţională care ne-a crescut şi pe care am crescut-o la rândul nostru, să fim parte a unei companii care ne sprijină şi care ne lasă să spunem lucrurile exact aşa cum trebuie spuse”, a declarat Cristian Leonte, despre echipa din care face parte, alături de Rareş Năstase, Cosmin Savu, Paula Herlo, Alex Dima şi Paul Angelescu.

La împlinirea a 10 ani de ştiri, News.ro premiază 10 oameni care au ieşit în evidenţă şi faptele lor relevante.