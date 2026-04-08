De la rute bine stabilite și benzinării aflate pe traseu, până la aplicații și site-uri care compară prețurile în timp real, mulți găsesc soluții pentru a rămâne cu câțiva bănuți după fiecare plin.

Șofer: „Unde ni se pare motorina mai ok la preț, vedem prețul și acolo alimentăm!”

Cei mai mulți dintre șoferii care nu mai alimentează la întâmplare sunt cei care lucrează în transporturi. Mulți au rute clare și stații testate în timp, unde știu că pot să găsească prețuri bune, inclusiv dacă pleacă în afara țării.

Șofer: „Alimentăm la ieșire din România, după aceea alimentăm în Slovacia, unde știm că este un anumit PECO mai ieftin, apoi la Bratislava și iar la următoarea stație în Cehia.”

Tehnologia vine în ajutorul șoferilor

Alți șoferi se folosesc de metode moderne, iar programatorii le vin în ajutor. Inspirat de mama sa, care verifica ofertele înainte de cumpărături, Vlad a creat un site care adună produsele la reducere într-un singur loc. La ideea utilizatorilor din online, tânărul a adăugat recent și o secțiune dedicată prețurilor din benzinării.

Vlad Solomon, programator: „Alimentezi, până la urmă, cu portofelul – unde e mai ieftin, acolo te duci. Comunitatea a zis dacă aș putea să adaug și prețurile la carburanți. Sunt 2 mii de oameni de când a fost lansată.”

Un site similar, care funcționează de mai mulți ani, este tot mai accesat de când a izbucnit conflictul din Orientul Mijlociu.

Potrivit administratorului, față de luna anterioară războiului, aplicația mobilă a avut de patru ori mai mulți utilizatori, iar site-ul – de opt ori. Utilizatorii au fost mai interesați de prețurile la motorină, care s-a scumpit cel mai mult.

Soluții neobișnuite, dar riscante

Sunt și șoferi care caută soluții… mai puțin obișnuite. Pe internet circulă clipuri în care unii români își alimentează mașinile cu amestec de carburanți cu ulei de gătit sau chiar ulei de motor uzat, deși folosirea acestora poate fi periculoasă atât pentru autoturisme, cât și pentru mediu.

Alții cumpără cu canistra, dacă prind un preț mai bun.

Nu în ultimul rând, românii care locuiesc în apropiere de graniță cu Bulgaria aruncă des o privire la vecini.

Mărirea ponderii motorinei în căutările utilizatorilor este datorată creșterii disproporționate a prețului motorinei (27%) în comparație cu prețul benzinei (18%), dacă e să luăm în considerare valorile din data de 27 februarie versus cele din data de 31 martie – aici a fost vârful.

SURSA: peco-online.ro