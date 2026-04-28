O mare parte din dovezile arheologice care atestă acest lucru se află la est de strâmtoare, în Golful Algeciras, cunoscut și sub numele de Golful Gibraltar — un punct de escală pentru transportul maritim transatlantic, în prezent în principal de petrol, scrie CNN.

Arheologii spanioli afirmă că au identificat 151 de situri arheologice subacvatice, inclusiv 124 de epave, în golful de 29 de mile pătrate, în timpul efectuării unei cercetări arheologice între 2020 și 2023.

Cercetătorii au găsit epave

Conform unui studiu recent, epavele provin din diverse epoci și civilizații, printre care se numără civilizația punică (cartagineză) antică, precum și perioadele romană, medievală și modernă.

Descoperirea epavelor confirmă importanța golfului ca nod maritim de anvergură regională și globală, au afirmat cercetătorii. Acesta a fost înconjurat de așezări urbane încă din antichitate, a servit drept punct de intrare în Peninsula Iberică în perioada medievală și a fost scena unor confruntări navale pentru controlul strâmtorii în epoca modernă.

Deși majoritatea epavelor sunt legate de istoria modernă, cercetătorii au descoperit și „câteva epave foarte interesante, necunoscute până acum”, a declarat marți pentru CNN cercetătorul principal Felipe Cerezo Andreo, profesor asociat de arheologie subacvatică la Universitatea din Cádiz, Spania.

Deși sursele istorice și arhivistice menționează mii de accidente navale, multe epave rămân nedescoperite, deoarece până în prezent s-au efectuat puține cercetări arheologice asupra istoriei îngropate sub ape.

Cea mai veche descoperire a fost o epavă din secolul al V-lea î.Hr., a spus Andreo, adăugând că nava ar fi transportat sos de pește produs în orașul Cádiz din sudul Spaniei și probabil transporta acea încărcătură prin Marea Mediterană.

Cele „mai interesante” din epoca modernă au fost epavele legate de războaiele napoleoniene, purtate între Franța și aliații europeni schimbători la începutul secolului al XIX-lea, a spus Andreo.

Cercetătorii au identificat, de asemenea, epave care datează chiar de la începutul celui de-al Doilea Război Mondial, documentând rămășițele unui „Maiale” (Porc) — un tip de submarin folosit de marina italiană pentru a ataca flota britanică în Strâmtoarea Gibraltar în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, potrivit lui Andreo.

Strâmtoarea Gibraltar, „la fel ca Strâmtoarea Hormuz în prezent, este o trecere îngustă obligatorie pentru toate navele”, a spus Andreo.

„Toate navele care doresc să traverseze de la Marea Mediterană la Oceanul Atlantic trebuie să treacă prin Strâmtoarea Gibraltar, iar probabil majoritatea dintre ele trebuie să ancoreze și să aștepte condiții meteorologice mai bune în Golful Algeciras”, „portul strâmtorii”, a adăugat el.

Înainte de acest proiect, cercetătorii nu dispuneau de documentație arheologică privind majoritatea epavelor. Potrivit cercetătorilor, înainte de 2019, în zonă erau cunoscute doar patru situri arheologice subacvatice, iar doar unul dintre acestea putea fi considerat rezultatul unui naufragiu.

Schimbările climatice afectează curenții oceanici și mișcarea sedimentelor din golf, potrivit cercetătorilor — iar „acest lucru duce la descoperirea tuturor acestor epave”, a spus Andreo.

Arheologii au folosit tehnici geofizice — precum un ecosondor multibeam care emite sunete pentru a cartografia fundul mării în 3D și un magnetometru care măsoară câmpurile magnetice — pentru a identifica obiectele de pe fundul mării și anomaliile îngropate în sedimente, înainte de a se scufunda pentru a măsura și a realiza un model digital al descoperirilor arheologice.

Specialiștii vor proteja siturile

Cercetătorii afirmă că doresc să studieze și să protejeze siturile arheologice, care conțin informații despre istoria maritimă a zonei, inclusiv despre traficul maritim, comerț, tehnologia navală și cei care au călătorit pe mare, explicând că acestea rămân vulnerabile la schimbările peisajului și la activitatea navelor de mari dimensiuni care ancorează în golf.

„Pentru noi, este important să le înregistrăm, să le documentăm din punct de vedere virtual și tehnic pentru a le proteja”, fie din punct de vedere legal, fie fizic, a spus Andreo.

Echipa a cercetat până acum doar la o „adâncime foarte mică”, de aproximativ 10 metri (33 de picioare), dar Golful Algeciras are o adâncime de aproximativ 400 de metri (1.312 picioare), a spus Andreo, care crede că există rămășițe arheologice în adâncurile golfului care datează încă din preistorie, deoarece țărmul din perioada paleolitică, sau Epoca Pietrei Vechi, „se află acum sub apă”. ”

Cercetătorii au declarat că proiectele viitoare se vor concentra pe realizarea unui studiu detaliat al fiecărei epave — până acum au studiat 24% din siturile arheologice identificate — precum și pe explorarea siturilor la adâncimi mai mari.