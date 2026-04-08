Ilie Bolojan anunţă cinci direcţii strategice privind piaţa energiei: Desfiinţăm avizele tehnice de racordare speculative

Captură video YouTube / Guvernul României

Premierul Ilie Bolojan a prezentat, miercuri, într-o conferinţă de presă, cinci direcţii privind piaţa energiei.

Mihaela Ivăncică

”Unul din cele mai importante domenii pentru România este energie electrică. Iar preţurile la energie sunt date în principal de două aspect, pe de o parte, de capacităţile de producţie şi e nevoie să ne creştem capacităţile de producţie, pe de altă parte, de regulile din viaţă, de reglementari şi e nevoie să ne îmbunătăţim reglementările, în aşa fel încât cele două măsuri combinate, creşterea capacităţilor de producţie şi îmbunătăţirea reglementelor să ne ducă la preţuri mai mici în energie în perioada următoare şi la îmbunătăţirea asigurării energetice a ţării noastre”, a spus premierul.

El a mai arătat că, după mai multe runde de discuţii, după analiza problemelor, e nevoie de colaborarea autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei şi e nevoie de sprijin guvernamental, de sprijin parlamentar, pentru că e nevoie şi să modifice legi.

Cinci direcţii strategice pentru piaţa energiei

"Urmărim cinci direcţii strategice", a mai afirmat premierul.

Prima direcţie vizează deblocarea proiectelor viabile prin eliberarea capacităţilor de reţea şi reducerea costurilor de acces la reţelele electrice, prin desfiinţarea avizelor tehnice de racordare speculative, care blochează sau scumpesc accesul la reţelele electrice.

A doua direcţie se referă la îmbunătăţirea performanţei companiilor de stat din domeniul energiei şi revizuirea indicatorilor de performanţă, astfel încât să fie măsurabili şi relevanţi, precum şi stabilirea unor criterii fără echivoc pentru pierderea mandatului în cazul nerealizării indicatorilor.

A treia direcţie este reducerea distorsiunilor pe piaţa de energie, scăderea volatilităţii pe piaţa spot, extinderea contractelor pe termen lung şi reducerea plăţilor restante către furnizori.

A patra direcţie se referă la creşterea capacităţilor de stocare, prin finalizarea PNRR, implementarea schemelor de sprijin prin Fondul de Modernizare şi dezvoltarea capacităţilor fotovoltaice şi eoliene doar în corelare cu stocarea, dar şi dezvoltarea stocării prin pompaj.

A cincea direcţie este susţinerea investiţiilor strategice, prin dezvoltarea interconexiunilor şi a reţelelor transfrontaliere, accelerarea investiţiilor majore şi simplificarea proceselor de autorizare şi a procedurilor de expropriere.

Sursa: News.ro

