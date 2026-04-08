Ilie Bolojan anunţă cinci direcţii strategice privind piaţa energiei: Desfiinţăm avizele tehnice de racordare speculative

”Unul din cele mai importante domenii pentru România este energie electrică. Iar preţurile la energie sunt date în principal de două aspect, pe de o parte, de capacităţile de producţie şi e nevoie să ne creştem capacităţile de producţie, pe de altă parte, de regulile din viaţă, de reglementari şi e nevoie să ne îmbunătăţim reglementările, în aşa fel încât cele două măsuri combinate, creşterea capacităţilor de producţie şi îmbunătăţirea reglementelor să ne ducă la preţuri mai mici în energie în perioada următoare şi la îmbunătăţirea asigurării energetice a ţării noastre”, a spus premierul.

El a mai arătat că, după mai multe runde de discuţii, după analiza problemelor, e nevoie de colaborarea autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei şi e nevoie de sprijin guvernamental, de sprijin parlamentar, pentru că e nevoie şi să modifice legi.

Cinci direcţii strategice pentru piaţa energiei

”Urmărim cinci direcţii strategice”, a mai afirmat premierul.

Prima direcţie vizează deblocarea proiectelor viabile prin eliberarea capacităţilor de reţea şi reducerea costurilor de acces la reţelele electrice, prin desfiinţarea avizelor tehnice de racordare speculative, care blochează sau scumpesc accesul la reţelele electrice.