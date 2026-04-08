”În cursul zilei de astăzi, în jurul orei 15.42, poliţiştii din cadrul Secţiei 3 Poliţie Craiova au fost sesizaţi de un echipaj de ambulanţă, cu privire la faptul că într-un autoturism din parcarea unui centru comercial, din Craiova, este o minoră în stare de inconştienţă. La faţa locului s-au deplasat poliţiştii, fiind identificată o minoră în vârstă de 4 ani, împreună cu mama sa, o femeie de de 37 de ani, din comuna Călăraşi”, au afirmat reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Dolj.

Ei au precizat că în ciuda manevrelor de resuscitare care au fost făcute, a fost declarat decesul fetei.

Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, iar cercetările sunt continuate pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs decesul.

Totodată, a fost dispusă realizarea unei expertize medico-legale pentru stabilirea cu exactitate a cauzei decesului.