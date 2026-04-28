„Pe de-o parte, avem o moţiune de cenzură, era unul din scenariile la care ne aşteptam în urma tensiunilor care au crescut şi au crescut. Pe de altă parte, trebuie să salutăm direcţia pro-europeană, responsabilitatea celor care au votat pentru un proiect aşa de important pentru România ca el să treacă şi să intre în procedura de contractare la Ministerul Apărării”, a mai declarat preşedintele Nicuşor Dan.

Întrebat dacă îşi exercită rolul de mediator, şeful statului a afirmat: „Desigur, l-am exercitat alaltăieri, când am agreat… adică faptul că am avut votul de azi se datorează şi acelei discuţii pe care noi am avut-o alaltăieri”.

„Azi s-au întâmplat două lucruri: s-a depus o moţiune de cenzură şi, în Parlamentul României, s-au votat 9 miliarde de lei pentru SAFE”, a declarat Nicuşor Dan, marţi.

Întrebat dacă îl mai susţine pe Ilie Bolojan, Nicuşor Dan a afirmat: „Este o persoană pe care o respect, o persoană foarte serioasă, însă, ce am constatat cu toţii de mai mult timp este că avem un split între două jumătăţi ale direcţiei pro-europene. Faţă de această chestiune care s-a transmis ntr-un act administrativ – moţiune de cenzură – îmi păstrez echidistanţa”.

Moţiunea de cenzură depusă de PSD, AUR şi PACE - Întâi România va fi citită miercuri în plenul reunit al Camerei Deputaţilor şi Senatului, iar pe data de 5 mai va fi dezbătută şi votată.

Birourile permanente reunite ale Parlamentului au decis, marţi, calendarul dezbaterii şi votării moţiunii de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan. Miercuri, de la ora 12:30, moţiunea de cenzură va fi citită în plenul comun. Pe data de 5 mai, marţea viitoare, de la ora 11:00, moţiunea va fi dezbătută şi votată. Votul va fi secret, cu bile.

Fostul vicepremier social-democrat Marian Neacşu a anunţat luni că PSD va iniţia, împreună cu AUR, o moţiune de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan. La rândul său, Petrişor Peiu a precizat că este vorba despre un demers comun, cu intenţia ca moţiunea de cenzură să fie depusă şi dezbătută la începutul lunii mai.

În prezent, în Parlament sunt 463 de aleşi (330 deputaţi şi 133 senatori), astfel că majoritatea absolută de 233 de voturi poate decide soarta Executivului.