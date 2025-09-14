Stridiile pot trăi și în Marea Neagră. Și sunt chiar mai bune decât cele din Mediterană: ”Putem și noi să facem treabă”

Stridiile, vedetele restaurantelor de lux, pot să trăiască și în Marea Neagră.

Biologii de la Institutul „Grigore Antipa” din Constanța au terminat, cu succes, aclimatizarea celor japoneze, iar autoritățile așteaptă acum investitorii pentru fermele marine.

La vecinii bulgari, creșterea stridiilor este deja o tradiție, datorită fondurilor europene.

În mai puțin de un an, stridiile noastre, aclimatizate în apele Mării Negre, au atins talia comercială de 100 de grame, iar spre deosebire de cele din Mediterană, au mai multă carne.

Dr. Victor Niță, coordonatorul proiectului: „Am constatat adaptarea foarte bună a speciei, un ritm de creștere foarte bun. Conține mai multă carne pentru că Marea Neagră, fiind îmbogățită de Dunăre, are mult mai multă hrană.”

În țări cu tradiție, stridiile sunt considerate o delicatesă și de regulă sunt mâncate crude, cu lămâie și piper.

Cei de la Apele Române au scos la licitație 12 parcele de luciu de apă în largul coastelor românești, destinate acvaculturii, cu o suprafață mai mare de 60 de hectare.

Ana Maria Agiu, purtător de cuvânt Apele Române: „Zece câștigători ai licitației și-au adjudecat aceste perimetre, toate contractele fiind în derulare.”

”Mi se pare bizar să cumpărăm de la bulgari”

La Agigea este în funcțiune prima fermă de midii din România, iar începând din această toamnă, aceasta va trece și la producția experimentală de stridii.

Matei Datcu, investitor: „Mi se pare bizar ca având marea la un metru să cumpărăm de la bulgari. Aceeași mare, avem două mâini, două picioare, și putem și noi să facem treabă.”

Magda Nenciuc, cercetător științific: „Există interes, acesta a fost și scopul cercetărilor noastre...”

Laurențiu Mirea, președinte Federația Pescarilor de la Marea Neagră: „În ultimii ani, privind acvacultura marină, am observat schimbări în bine. Unu - s-au concesionat zonele. Acum agenții economici, unii vor midii, stridii, alții vor pește.”

Pe de altă parte, mulți români, care au o barcă dar și abilități de scufundător, își culeg singuri midiile, vara, de pe stabilopozi, și le gătesc proaspete, pe puntea ambarcațiunii.

Prima recoltă de midii autohtone, dar și de stridii, este așteptată la jumătatea anului viitor.

