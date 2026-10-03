De sus, o liniște caldă cuprinde nacela balonului, întreruptă doar de suflul puternic al arzătorului. Cu fiecare suflare de foc, pământul se îndepărtează ușor, iar casele tradiționale devin mici piese de puzzle pe harta verde a Maramureșului.

Gheorghe Marchiș, turist: „De mult îmi doream să zbor cu balonul. Sunt curios să fiu acolo sus, să văd exact cum o să fie printre nori, să mă simt liber. Vreau să trăiesc acest moment.”

De jos, baloanele par doar pete de culoare pe cer. Cei care de-abia așteaptă să urce simt deja primele emoții.

Marta, turistă: „Sperăm că, într-adevăr, va fi o experiență de neuitat. Baloanele sunt foarte frumoase, colorate, mai ales că am prins o vreme frumoasă.”

Monica și Petru, turiști: „Extraordinară! Trebuie încercată cel puțin o dată în viață. Eu iubesc România, Maramureș, e fain!”

Pentru piloți, magia zborului vine la pachet cu multă pregătire. Iar cel mai important moment este cel în care balonul revine pe pământ.

Silviu Bratu, pilot: „Balonul este o aeronavă și ai nevoie de o pregătire specifică, aceea de pilot. Foarte, foarte importantă este aterizarea, motiv pentru care noi avem și o urare: noi nu urăm «zboruri plăcute» sau… noi urăm «aterizări fericite».”

Spectacolul a adus în Maramureș participanți și turiști din alte țări.

Loredana Hurley, organizator: „Avem în spatele meu 24 de baloane cu aer cald, care au venit din opt țări din Europa. Așteptăm un public numeros să ne bucurăm împreună.”

Jeff și Judy, turiști din SUA: „Am mai zburat o dată în New Mexico, în Statele Unite, și era o zonă foarte diferită. Nu erau munți și văi. Era doar un teren deșertic, plat. Așa că aici este plăcut, frumos.”

Un zbor durează între 30 și 60 de minute și costă 890 de lei pentru adulți și 640 de lei pentru copii.