Corespondent PROTV: „Incendiul a izbucnit la ora trei dimineața, în camera de deținere a unui bărbat de 37 de ani, reținut cu o zi în urmă pentru trafic de droguri. Focul a cuprins rapid o saltea, însă agenții au simțit fumul și au intervenit de urgență. Au chemat și pompierii, dar flăcările au fost lichidate înainte să se extindă în restul centrului.

Suspectul, care ar fi provocat incidentul, a suferit o intoxicație ușoară cu fum și leziuni la nivelul feței. După o evaluare la spital, a fost readus în arest.

Polițiștii spun că focul a fost aprins cu o brichetă, fumatul fiind permis în interior. Conducerea a deschis o anchetă internă, un incident similar având loc și în februarie, când un alt deținut a încercat să își pună capăt zilelor.”