Pe râul Lăpușel e acum un morman uriaș de plastice și resturi vegetale, iar autoritățile caută soluții pentru a le îndepărta.

Podul de la Cătălina, de pe râul Lăpușel, arată ca un baraj pentru grămada de PET-uri, ambalaje și rămășițe din natură, după ce ploile abundente din ultima perioadă au măturat versanții.

Localnic: ”N-am văzut așa ceva. Toți, toți suntem de vină. Aruncăm pe unde apucăm. Teroare, nu dezastru”.

Localnic: ”Din păcate, situația asta o regăsim poate pe absolut orice curs de apă din România. Doar că aici a fost un caz particular, că am avut acest stăvilar și s-au adunat aceste gunoaie”.

Specialiștii de la Apele Române confirmă că apele umflate au favorizat acumularea deșeurilor în anumite zone.

Andrei Enache, Director SGA Maramureș: ”Colegii noștri sunt în teren și monitorizează aceste blocaje pentru a putea interveni. Executăm manevre de descărcare a volumelor de apă din acumularea Strâmtori-Firiza”.

Situația a ajuns și în atenția autorităților județene.

Florian Sălăjean, Prefectul Județului Maramureș: ”Am propus ca prin CJSU Maramureș să luăm o hotărâre prin care să declarăm stare de urgență la nivelul gunoaielor. Suntem în discuție cu Consiliul Județean să alocăm o sumă de bani din fondul de urgență pentru extragerea, cu un utilaj special, a acestor gunoaie”.

După acest pas, deșeurile ar urma să fie predate unui operator autorizat, care să le prelucreze.