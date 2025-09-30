Singurul spital din România care are o parcare supraetajată cu sute de locuri. Unitatea are și o nouă policlinică

Parcarea supraetajată a Spitalului Judeţean din Oradea, singurul din România cu o parcare proprie de acest fel, şi noua policlinică a acestei unităţi medicale, au ajuns la stadiul finalizării.

Parcarea cu 516 locuri, dispuse pe cinci niveluri, dintre care unul subteran, 21 de locuri fiind pentru persoane cu dizabilităţi şi 10 locuri pentru maşini electrice, va fi dată în folosinţă, miercuri, iar ambulatoriul integrat, o clădire alipită spitalului cu demisol, parter şi trei etaje, îşi va demara activitatea cu publicul de la 1 noiembrie.

"Nu ştiu să mai fie în ţară o asemenea parcare, de 500 de locuri, care să fie legată direct de noua policlinică, printr-un coridor suspendat, şi policlinica legată de spital. Specific pentru această investiţie este capacitatea foarte mare, fiecare nivel având intrare separată, soluţie care înlocuieşte rampele şi pantele. Pe terasa superioară sunt montate panouri fotovoltaice, adică va avea independenţă energetică şi, un lucru important, se adaugă la cele aproape 3.000 de locuri de parcare pe care Oradea le are în parcări subterane şi supraterane în afara carosabilului", a declarat, pentru Agerpres, Florin Birta.

Parcarea va rezolva problema dificilă a locurilor de parcare pentru aparţinătorii pacienţilor internaţi în Spitalul Judeţean, pentru personalul medical, dar şi pentru riverani.

În primele trei luni, ca de obicei, parcările vor fi gratuite.

Ambulatoriul, cu o înălţime de 14 metri şi o suprafaţă desfăşurată de 30.290 metri pătraţi, este realizat printr-un proiect cu fonduri europene, în valoare de 68 de milioane de lei, din care 10,5 milioane de lei, finanţate prin Programul Operaţional Regional şi cofinanţarea Primăriei Oradea. Proiectul include construcţia şi dotarea ambulatoriului.

La parter şi etajul 1 se va amenaja zona de policlinică-ambulatoriu, la etajul 2 va funcţiona zona administrativă, iar la etajul 3 este în curs de amenajare o secţie nouă ATI, cu 22 de saloane individuale, cu dotări foarte moderne, după modelul terapiei intensive de la Spitalul Emory din Atlanta.

"La intrarea în fiecare cabinet este un panou electronic, aşa cum am văzut într-un spital din Turcia, unde va fi afişată fotografia medicului care consultă şi specialitatea respectivă. Încercăm să rezolvăm şi programul prelungit, solicitat de minister, până la orele 20-21 seara. Vom avea şi trei încăperi destinate spitalizărilor de o zi, un alt concept încurajat de Ministerul Sănătăţii", a precizat managerul spitalului, dr, Gheorghe Carp.

Clădirea policlinicii are un sistem modern de încălzire şi răcire, utilizând, ca şi noua clădire a UPU, piloţi energetici şi pompe de căldură, pentru a se folosi căldura din sol.

