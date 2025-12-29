Atmosferă incendiară la închiderea târgului de Crăciun din Piața Constituției. Trupa Bosquito a fost momentul serii

Bucureștenii nu se sperie de frigul înțepător când vine vorba de distracție. Au venit în număr mare la petrecerea de închidere a târgului de Crăciun din Piața Constituției. Zona din fața Casei Poporului a fost plină duminică seară.

De altfel, organizatorii spun că ediția din acest an a înregistrat cel mai mare număr de vizitatori.

Echipați cu haine călduroase și mănuși, petrecăreții au ieșit complet din amorțeală pe ritmul muzicii.

Fată: „Este absolut superb, concertele mai ales.”

Fată: „Impresionant, deci mă simt wow.”

Femeie: „Sunt formația mea preferată de 25 de ani. Îi iubesc!”

Radu Almășan, solist trupa Bosquito: „Eu cânt 70% din concert cu ochii închiși. Așa sunt obișnuit, am emoții și mă concentrez pe cântece. Vrem foarte mult să captăm energia asta frumoasă a concertelor live.”

Corespondent Știrile PRO TV: „În ultima seară a târgului de Crăciun din Piața Constituției atmosfera a fost una incendiară. Mii de oameni au venit să se bucure de clipe de neuitat alături de artiști consacrați și de trupe renumite. Acum toți oamenii se pregătesc de petrecerea pentru Anul Nou.”

Pofta de petrecere s-a văzut și în numărul de vizitatori la ediția din acest an.

Cerasela Călin, consilier Comunicare, Relații Publice CREART: „Împreună cu Bucharest Downtown Christmas Market și Bucharest Opera Christmas Market, au înregistrat un public de peste 1,5 milioane de vizitatori. Dintre aceștia, o treime reprezintă public străin.”

