Codurile de vreme rea au adus ninsoarea mult așteptată de turiști la munte. Petreceri în aer liber și săniuțe pe pârtii

Începe să semene a iarnă în multe zone din țară. Codurile de vreme rea au adus ninsoarea la care visau turiștii de la munte. Aceștia au năvălit cu săniuțele pe pârtii și au făcut petreceri în aer liber.

Înfofoliți cu tot ce aveau mai gros prin bagaje și cu vinul fiert în pahare, au făcut față cu brio vântului cam nervos.

În Poiana Brașov încă nu se poate schia, așa că administratorii pârtiilor le-au permis celor cu săniuțe să-și facă derdeluș oriunde doresc. Turiștilor nu le-a păsat că stratul de zăpadă este subțire și că sunt pietre peste tot.

Femeie: „E foarte, foarte bine, nu e atât de frig, am prins și puțină ninsoare, chiar e frumos.”

Venită din Spania, această tânără spune că nu a văzut până acum zăpadă. Dar se descurcă foarte bine cu săniuța.

Fată: „Îmi place foarte mult România, sunt foarte multe de făcut aici iarna. E foarte diferit față de Spania.”

Distracția a continuat pe terasele de lângă pârtii, unde musafirii s-au încălzit dansând în jurul cănii cu vin fiert.

Și centrul Brașovului a fost animat de cei care au ales să-și petreacă timpul liber la munte.

Turist: „Am venit din Heilbronn, din Germania, sunt cu prietenii mei cei mai buni, ne distrăm de minune, atmosferă faină, totul super, vă invităm și pe voi la Brașov.”

Pe lângă plimbările prin zona veche a orașului, mulți vizitatori s-au oprit la standurile cu mâncare.

Reporter: „Cum vă distrați în perioada asta?”

Turist: „Perfect, zăpadă, vreme frumoasă, urechi de porc.”

La Azuga, în schimb, pârtiile de începători sunt funcționale și s-au umplut de schiori, în ciuda vântului puternic care a suflat toată ziua.

Andrei Pintenaru, instructor de schi: „În ciuda condițiilor nefavorabile, la noi se schiază, după cum vedeți, în spatele meu sunt foarte mulți turiști chiar dacă viscolește.”

Aflat la mare altitudine, domeniul schiabil din Sinaia este cel mai expus codului roșu de vreme rea.

Administratorii promit însă că, îndată ce episodul extrem va trece, vor da drumul sezonului de schi.

Și în Poiana Brașov sunt șanse să se poată schia de Anul Nou.

Gerul ajută tunurile de zăpadă artificială să lucreze la capacitate maximă.

