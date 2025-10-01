Si-Alarm, „Ro-alert-ul” de 4,5 mil euro din Slovenia, eşec în testele de lansare. Autorităţile acuză probleme tehnice

„Ro-alert-ul” din Slovenia, adică Si-alarm, funcționează defectuos încă de la lansare, susțin utilizatorii care nu au primit mesajele de test. Sistemul a costat 4,5 milioane de euro iar primul test național a eșuat, scrie presa slovenă.

Totuși, Telekom Slovenije, compania care operează SI-Alarm, a stabilit după testarea de sâmbătă că sistemul funcționează fără probleme. Aceștia afirmă că unul dintre operatori a avut probleme tehnice, motiv pentru care anumiți utilizatori au primit mesajul cu întârziere, arată publicația 24ur.com.

Ministrul Apărării, Borut Sajovic, insistă asupra efectuării unui alt test public al sistemului de alarmare publică corespondent Ro-Alert din România, cu scopul de a se asigura că de această dată 95 % dintre utilizatori vor primi mesajul. În opinia sa, numărul de mesaje primite a fost prea mic pentru a putea afirma că sistemul funcționează fără probleme, a declarat el miercuri, potrivit sursei citate.

Ministerul Transformării Digitale așteaptă ca Telekom Slovenije să furnizeze un raport detaliat cu privire la problemele apărute în timpul testării.

Scopul primului test public al sistemului SI-Alarm, care a avut loc sâmbătă, a fost, pe de o parte, verificarea funcționării tehnice și, pe de altă parte, testarea funcționării dispozitivelor utilizatorilor, înainte ca sistemul să intre în producție, au subliniat reprezentanții Ministerului Transformării Digitale. Unii utilizatori de telefoane mobile nu au primit mesajul push la ora prevăzută, ci cu aproximativ trei ore mai târziu. O mică parte dintre utilizatori nu au primit deloc mesajul.

„În această dimineață, Ministerul Transformării Digitale a solicitat oficial Telekom Slovenije, în calitate de contractant responsabil cu instalarea sistemului SI-Alarm, să prezinte un raport privind succesul testării de sâmbătă a sistemului SI-Alarm. Le-am cerut să menționeze în mod specific în raport: natura problemelor care au apărut în timpul testării, dacă aceste probleme au fost deja rezolvate complet și să furnizeze o evaluare a implementării întregului sistem”, a transmis ministerul.

Oficialii au adăugat că sâmbătă, împreună cu Administrația slovenă pentru protecție civilă și ajutor în caz de dezastre și Telekom Slovenije, vor efectua un alt test public.

„De asemenea, suntem deja în contact cu Apple și Google pentru a ne asigura că problemele detectate în afișarea mesajelor pe dispozitivele mobile sunt rezolvate cât mai curând posibil. Am informat ambele companii în urmă cu câteva luni despre specificul implementării sistemului de notificări push în Slovenia”, au adăugat reprezentanții ministerului.

Ministrul Apărării, despre retestarea sistemului SI-Alarm: prea puține notificări primite

„Testul a fost un succes, deoarece a demonstrat că nu este de la sine înțeles că sistemul de transfer de date între stațiile de bază și utilizatori va funcționa fără probleme”, a declarat ministrul Apărării, Borut Sajovic.

Potrivit ministrului, mesajele corecte au fost trimise de Administrația pentru Protecție Civilă și Salvare, dar tehnologia nu a reușit să le transmită tuturor utilizatorilor la momentul potrivit.

El a explicat că erorile identificate vor trebui acum corectate și că va insista ca testarea publică a sistemului de notificare și alertă în masă SI-Alarm prin rețelele mobile publice să fie efectuată din nou. „Obiectivul meu este ca 95 % dintre oameni să primească mesajul în timpul următorului test”, a declarat ministrul.

El a adăugat că este de acord cu unele evaluări potrivit cărora numărul de utilizatori care au primit mesajul de testare a fost prea mic pentru a se putea afirma că sistemul funcționează fără cusur.

Sajovic a negat, de asemenea, unele dintre acuzațiile de risipă de milioane de euro care au apărut în mass-media după testare. „Conform informațiilor pe care le dețin, până în prezent s-au plătit mai puțin de 20 000 de euro celor care au pregătit acest lucru”, a spus el.

În ceea ce privește posibilele consecințe care ar putea urma problemelor cu testarea sistemului de sâmbătă, ministrul a subliniat că cei care au fost însărcinați cu transmiterea semnalului trebuie să își facă treaba. „Dacă nu o fac, nu vor fi plătiți”, a adăugat el.

După cum au anunțat autoritățile în ziua testării, acestea au identificat problemele, dar nu pot încă să ofere motive specifice pentru apariția acestora. Au explicat că problemele au apărut în timpul distribuției și vor fi analizate în detaliu în zilele următoare.

Ministerul Transformării Digitale a explicat că toate costurile pentru instalarea, întreținerea și operarea sistemului pe o perioadă de cinci ani pentru toți cei patru operatori nu pot depăși 4.472.816,86 euro, fără TVA. Au adăugat că până în prezent s-a plătit o sumă totală de 15.381 euro.

Telekom Slovenia: Sistemul funcționează fără probleme, de vină sunt telefoanele

Telekom, care operează SI-Alarm, a constatat după testarea sistemului de sâmbătă că acesta funcționează fără probleme. Unul dintre operatori a întâmpinat dificultăți tehnice, motiv pentru care anumiți utilizatori au primit mesajul cu întârziere. Motivul pentru care unii nu l-au primit a fost din cauza telefoanelor mobile învechite sau a limitărilor tehnologiilor individuale de rețea mobilă.

„Mesajul de la Administrația pentru Protecție Civilă și Salvare a fost transmis prin sistemul central tuturor operatorilor la ora 12:00 sâmbătă”, a anunțat miercuri compania, adăugând că o analiză a evenimentului de sâmbătă, care a avut ca scop testarea funcționării sistemului public de informare și alertă SI-Alarm, a arătat că acesta funcționează în conformitate cu specificațiile și standardele.

În cazul testului de sâmbătă, potrivit declarațiilor lor, rata de livrare a mesajelor a fost de peste 95% din celule, referindu-se la numărul total al tuturor operatorilor de telefonie mobilă pe toate tehnologiile mobile pentru întreg teritoriul Sloveniei. Conform datelor, rata de succes în țările care au introdus deja un astfel de sistem a fost între 70 și 75%, au adăugat ei.

