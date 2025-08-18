Furtuni violente în nordul țării: grindină cât mingea de ping-pong și gospodării acoperite de gheață

După mai multe zile caniculare, vremea rea a făcut prăpăd aseară în nordul țării. Ploile torențiale și grindina au distrus numeroase culturi, iar în mai multe localități au fost emise mesaje Ro-Alert de vreme rea și vijelii.

Și astăzi sunt în vigoare coduri galbene și portocalii de averse şi furtuni, în sudul României.

Ploile abundente au fost însoțite pe alocuri de grindină de mari dimensiuni. În Târgu Lăpuș din județul Maramureș, a fost emis cod roșu de furtuni, iar dealurile și gospodăriile oamenilor au fost acoperite de un strat alb, parcă de zăpadă, în plină vară.

Din cauza averselor puternice, mai multe străzi au fost inundate. Și la Vișeu de Jos, a plouat în continuu cu grindină timp de jumătate de oră.

Vremea rea a dat mari bătăi de cap și oamenilor din Cluj, unde cea mai afectată a fost localitatea Sălicea. Aici, grindina a fost mare cât o minge de ping pong și a distrus mai multe copertine, dar și acoperișurile mai multor terase.

Aproape de Gherla, după ploia torențială s-a format un morman mare de gheață, gros de peste 10 cm.

Astăzi este în vigoare un cod galben de ploi torențiale și grindină în cea mai mare parte a Olteniei, vestul, nordul și centrul Munteniei, sudul Transilvaniei. Județele Vâlcea, Olt, Argeș, Teleorman, dar și zona de munte a județelor Albă, Sibiu, Brașov, Dâmbovița și Prahova se află sub cod portocalie până diseară la ora 21. Potrivit meteorologilor și Capitala se află sub cod galben de vreme rea.



