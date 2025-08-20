Mesaj RO-Alert în nordul judeţului Tulcea: există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian

Autorităţile au transmis, marţi seară, un mesaj RO-Alert pentru zona de nord a judeţului Tulcea prin care anunţă despre posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian.

”În urmă cu puţin timp, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă a transmis un mesaj RO-Alert pentru zona de nord a judeţului Tulcea prin care informează cetăţenii despre faptul că există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian şi să adopte măsuri de protecţie”, anunţă, marţi seară, ISU Tulcea.

Sursa citată a precizat că durata estimată a alarmei aeriene este de aproximativ 90 de minute.

”Facem apel la calm şi readucem aminte cetăţenilor că nu teritoriul României este vizat de atacurile Federaţiei Ruse şi rugăm populaţia să respecte măsurile de siguranţă transmise de autorităţile române, să citească cu atenţie mesajele pe care le primesc din partea acestora, să nu intre în panică şi să anunţe la numărul 112 orice situaţie de urgenţă ori să solicite ajutor dacă au nevoie”, precizează pompierii.

Mesajul transis cere populaţiei să se adpăpostească în beciuri sau adăposturi de protecţie civilă.

”În lipsa unui adăpost, rămâneţi în casă, departe de geamuri şi pereţin exteriori”, transmit autorităţile.

