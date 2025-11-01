Semnificația sărbătorii „Luminația”, importată și de creștinii ortodocși din Transilvania. Se deschid porțile

01-11-2025
Sâmbătă seară, cimitirele din Transilvania sunt pline de flori și de lumină în amintirea celor dispăruți dintre noi.

Alexandra Clej,  Reka Bereczki

Este "Luminația", o sărbătoare catolică, preluată și de ortodocși. Se spune că este singura noapte din an în care porțile dintre cele două lumi se deschid, iar cei adormiți pot să ne viziteze.

Tot astăzi este și sâmbăta morților, cunoscută popular sub numele de "Moșii de toamnă".

01-11-2025 19:35

Ce este Luminația, ziua în care cimitirele sunt pline de flori și lumânări. Originile surprinzătoare ale sărbătorii
Ce este Luminația, ziua în care cimitirele sunt pline de flori și lumânări. Originile surprinzătoare ale sărbătorii

În Banat, Transilvania şi Maramureş, cimitirele s-au umplut de candele şi flori. Este Luminaţia, sau ziua Morţilor, când rudele îşi amintesc de cei dragi, plecaţi din lumea aceasta.

Ce se întâmplă în cimitirele din România în ultima zi din octombrie
Ce se întâmplă în cimitirele din România în ultima zi din octombrie

Se fac pregătiri pentru ziua morților, iar în Transilvania, Banat și Maramureș, această zi de pomenire, Luminația, este sărbătorită pe 1 noiembrie de credincioșii catolici, dar și ortodocși, protestanți și reformați.  

Luminația sau Ziua Morților. Pe 1 noiembrie se deschid porțile Cerului. Ce spune tradiția
Luminația sau Ziua Morților. Pe 1 noiembrie se deschid porțile Cerului. Ce spune tradiția

Mulțimi de oameni se adună, miercuri, în cimitirele din Transilvania, cu candele și buchete de flori cu gândul la cei dragi plecați într-o lume mai bună.  

Noaptea de Luminaţie, momentul din an în care sufletele celor plecaţi vin mai aproape de cei dragi. Ce spune tradiția
Noaptea de Luminaţie, momentul din an în care sufletele celor plecaţi vin mai aproape de cei dragi. Ce spune tradiția

Sunt zile de curățenie în cimitirile din Transilvania, unde miercuri este Luminația sau Ziua Morților.  

Ziua Pomenirii Morților. Cimitirele au fost înțesate cu oameni care au adus flori și candele
Ziua Pomenirii Morților. Cimitirele au fost înțesate cu oameni care au adus flori și candele

O mare de flori şi de lumină - aşa au arătat aseară cimitirele din Alba şi Timiş. Ziua Pomenirii Morţilor - sau Luminaţia, cum este cunoscută în Ardeal - îi aduce pe oameni lângă mormintele celor dragi.  

Ce se întâmplă dacă nu se acordă împrumuturi de reparații pentru Ucraina. Planurile alternative care se află pe masa UE
Ce se întâmplă dacă nu se acordă împrumuturi de reparații pentru Ucraina. Planurile alternative care se află pe masa UE

Liderii UE caută neîncetat soluții pentru a menține sprijinul financiar și militar acordat Ucrainei, după ce planul său principal - un împrumut uriaș de reparații bazat pe activele rusești înghețate - riscă să se împotmolească, arată o analiză Euronews.

30 de ani de PRO TV. 1996 - Emil Constantinescu l-a învins pe Ion Iliescu, iar România trăia cu speranța unui nou început
30 de ani de PRO TV. 1996 - Emil Constantinescu l-a învins pe Ion Iliescu, iar România trăia cu speranța unui nou început

A mai rămas o lună până când PRO TV împlinește 30 de ani de existență, 30 de ani în care a demonstrat continuitate, încredere și forță.

Noul Guvern al Republicii Moldova, condus de premierul Alexandru Munteanu, a depus jurământul în prezenţa Maiei Sandu
Noul Guvern al Republicii Moldova, condus de premierul Alexandru Munteanu, a depus jurământul în prezenţa Maiei Sandu

Cabinetul de miniştri, condus de prim-ministrul Alexandru Munteanu, a depus, sâmbătă, jurământul de învestire în prezenţa preşedintei Republicii Moldova, Maia Sandu şi a preşedintelui Parlamentului, Igor Grosu.

