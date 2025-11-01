Semnificația sărbătorii „Luminația”, importată și de creștinii ortodocși din Transilvania. Se deschid porțile

Sâmbătă seară, cimitirele din Transilvania sunt pline de flori și de lumină în amintirea celor dispăruți dintre noi.

Este "Luminația", o sărbătoare catolică, preluată și de ortodocși. Se spune că este singura noapte din an în care porțile dintre cele două lumi se deschid, iar cei adormiți pot să ne viziteze.

Tot astăzi este și sâmbăta morților, cunoscută popular sub numele de "Moșii de toamnă".

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













