Luminația sau Ziua Morților. Pe 1 noiembrie se deschid porțile Cerului. Ce spune tradiția

Luminația sau Ziua Morților este cinstită pentru că, potrivit tradiției, se deschid porțile Cerului, iar sufletele celor dispăruți vin spre lumină.

Porțile cimitirelor sunt larg deschise, iar oamenii vin cu flori și lumânări la locurile de veci ale celor dragi care au plecat din această lume.

Femeie: „Am fost și am curățat mormântul. L-am spălat, am pus florile, crizantemele. Am venit cu nepoata să aprindem lumânările, să ne rugăm. E soțul meu îngropat”.

O femeie își plânge soțul plecat de mai bine de jumătate de veac. A aprins lumânări pentru amintirea lui.

Femeie: „Am făcut un mormânt frumos. Ne gândim la cei care nu mai sunt cu noi. Îi iubim și acum și le dorim să îi odihnească Dumnezeu în pace”.

Femeie: „În fiecare an niște flori, lumânări. Petrecem puțin timp aici. Ne amintim cu drag de timpul pe care l-am petrecut cu ei și subliniem că nu i-am uitat”.

După prânz, cimitirele sunt deja plinie cu mii de lumânări și flori de toate culorile.

Femeie: „Această zi este foarte specială pentru mine și pentru toată lumea care are morți. Aduc flori, mai fac o rugăciune la părinții mei”.

Bărbat: „Venim să ne amintim de cei dragi. Avem pe mama și pe tata. De fiecare dată venim cu familia. E dureros că i-am pierdut, că ne-au lăsat aici. Cu drag venim de fiecare dată”.

Ziua Morților este o sărbătoare romano-catolică, iar în perioada în care Transilvania a făcut parte din Imperiul Austro-Ungar a devenit populară în rândul locuitorilor din această zonă. Ziua de 1 noiembrie era trecută în calendarul romano-catolic ca fiind Ziua Tuturor Sfinților.

Sursa: Pro TV Etichete: , , Dată publicare: 01-11-2023 17:23