Ce se întâmplă în cimitirele din România în ultima zi din octombrie

Joi, oamenii vin în cimitire și fac curățenie la mormintele celor dragi, iar vineri până târziu în noapte, cimitirile se vor umple cu mii de lumânări și flori.

În acest cimitir din Bistrița, oamenii au profitat de vremea bună și au venit să planteze flori, să prindă o lumânare și să curețe mormintele. În liniște, îi evocă pe cei dragi și plantează zeci de flori.

Femeie: „Am luat mizeriile și acum punem flori, mâine venim și punem lumini, să ne amintim de ei că eu am foarte mulți , mama, tata, soțul, nepot, socrii”.

Oamenii spun că, potrivit tradiţiei, în noaptea de Luminaţie, porţile tărâmului de dincolo se deschid, iar spiritele celor plecaţi, vin să ne viziteze. Mii de lumănări transformă cimitirele într-o mare de lumină. Unii se îngrijesc și de alte morminte.

Bărbat: „Am mai multe familii și am adus niște flori, am curățat mormintele, dar acum e luminația. Trebuie să punem la rând cimitirul”.

Femeie: „Am de mers la soțul meu care s-a dus și am venit să aduc o floare, o lumânare”.

Bărbat: „Am curățat mormintele în fiecare an. Am cules de rădăcini, am pus două flori, mâine mai pun altele”.

Joi noapte, florile şi lumânările aprinse nu vor lipsi de pe niciun mormânt. În cimitirul central din Cluj, un cor și o orchestră de 50 de artiști vor cânta pe o scenă montată în aer liber.

