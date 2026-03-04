Se împlinesc 49 de ani de la cutremurul din 1977. Înregistrare audio cu zgomotul care s-a auzit la cutremurul din 1977

Se împlinesc 49 de ani de la cutremurul din 1977, un seism care a marcat profund istoria României. Pe 4 martie 1977, pământul a vibrat puternic, iar zgomotul înfiorător care a însoțit cutremurul a rămas în memoria colectivă a celor care l-au trăit.

Această amintire încă vie evocă momente de groază, iar impactul său asupra infrastructurii și societății românești a fost considerabil.

Pe 4 martie 1977, la ora 21:22, România a fost lovită de unul dintre cele mai devastatoare cutremure din istoria sa. Seismul, cu o magnitudine de 7,4 grade pe scara Richter, a zguduit puternic întreaga țară timp de aproximativ 56 de secunde, lăsând în urmă un bilanț tragic: peste 1.570 de morți, dintre care 1.391 doar în București, peste 11.300 de răniți și aproximativ 35.000 de locuințe distruse.

Capitala României a fost cel mai grav afectată, unde peste 33 de clădiri s-au prăbușit, transformând orașul într-un peisaj al ruinelor și suferinței.

Cutremurul din 1977 a afectat o mare parte din România

Cutremurul și-a avut epicentrul în zona seismică Vrancea, la o adâncime de aproximativ 100 km. Unda de șoc s-a resimțit în aproape toate regiunile României, dar și în statele vecine, precum Bulgaria, unde în orașul Sviștov s-au prăbușit trei blocuri de locuințe, ucigând peste 100 de oameni. Seismul a fost atât de puternic încât a fost perceput chiar și în Moscova și Sankt Petersburg.

În zonele afectate, pământul s-a crăpat, iar în nord-estul Munteniei și sudul Moldovei s-au înregistrat fenomene de lichefiere a solului. Valea Prahovei a fost lovită de alunecări de teren, amplificând efectele dezastrului.

Deși cutremurul principal a fost extrem de violent, replicile sale au fost relativ slabe. Cea mai puternică dintre acestea s-a produs pe 5 martie la ora 02:00, cu o magnitudine de 4,9 grade, la o adâncime de 109 km. Alte replici au avut magnitudini cuprinse între 4,3 și 4,5 grade pe scara Richter, fără a produce pagube semnificative.

Reacția autorităților și intervenția de urgență

În momentul producerii cutremurului, președintele Nicolae Ceaușescu se afla într-o vizită oficială în Nigeria. Inițial, informațiile despre dezastru erau contradictorii, existând zvonuri despre distrugerea totală a Bucureștiului. Din cauza unei pene de curent în capitală, comunicațiile erau blocate, ceea ce a îngreunat și mai mult coordonarea operațiunilor de salvare.

Întors de urgență în țară, Ceaușescu a instituit starea de necesitate și a mobilizat armata, pompierii și alte forțe de intervenție. Deși în primele ore autoritățile au fost copleșite de situație, ulterior au fost luate măsuri rapide pentru salvarea supraviețuitorilor și gestionarea pagubelor.

Cu sprijinul Crucii Roșii și al echipelor de salvare, inclusiv câini special antrenați pentru astfel de situații, s-au depus eforturi considerabile pentru a găsi și salva persoanele prinse sub dărâmături. Din păcate, multe vieți nu au mai putut fi salvate.

Eforturile de reconstrucție

Românii au dat dovadă de solidaritate impresionantă în fața tragediei. Mulți cetățeni au ieșit voluntar în stradă pentru a ajuta la salvarea victimelor și la îndepărtarea dărâmăturilor. Fabricile și întreprinderile au fost mobilizate pentru a produce bunuri esențiale, iar alimentele și apa potabilă au fost distribuite gratuit în zonele afectate.

În ciuda eforturilor susținute, procesul de reconstrucție a fost îngreunat de deciziile politice ale regimului comunist. În unele cazuri, cutremurul a fost folosit ca pretext pentru demolarea unor clădiri considerate „incomode” de către autorități. Printre acestea s-a numărat și Biserica Enei din București, distrusă în mod deliberat, precum și fostul sediu al Uniunii Artiștilor Plastici.

Cutremurul din 1977 a fost un moment de cotitură pentru România, evidențiind vulnerabilitatea clădirilor vechi și necesitatea unor măsuri mai stricte de siguranță seismică. În anii următori, au fost introduse noi norme de construcție, menite să prevină astfel de tragedii în viitor. De asemenea, evenimentul a dus la creșterea conștientizării publicului cu privire la riscurile seismice și la importanța pregătirii pentru astfel de dezastre.

Astăzi, la aproape jumătate de secol de la acea noapte fatidică, România rămâne o țară expusă cutremurelor.

Bilanțul morților cutremurului din 1977

Cutremurul din 1977, care a avut loc pe 4 martie, a fost unul dintre cele mai devastatoare evenimente seismice din istoria României. Bilanțul oficial al victimelor a fost de aproximativ 1.570 de morți și peste 11.000 de răniți.

Aproape 35.000 de locuințe au fost distruse complet, iar alte 100.000 au fost grav afectate.

Cutremurul a avut o magnitudine de 7,2 pe scara Richter și a avut un impact devastator, în special în zona capitalei, București, dar și în alte regiuni din sudul și sud-estul țării.

Clădiri importante care s-au prăbușit după cutremurul din 1977

Cutremurul din 4 martie 1977 a lăsat în urma sa numeroase clădiri prăbușite și distruse în centrul Bucureștiului. Printre cele mai afectate imobile se numără blocuri cunoscute pentru cofetăriile și restaurantele aflate la parter, cum ar fi Casata, Scala, Wilson și Dunărea. Multe dintre acestea s-au prăbușit complet, iar locurile lor au fost reconstruite ulterior, dar cu scopuri diferite.

De exemplu, blocul Casata de pe Bulevardul Magheru, renumit pentru cofetăria sa, a fost reconstruit, iar ulterior la parter au apărut noi magazine. La fel, blocul Scala, aflat tot pe Bulevardul Magheru, unde funcționa celebra cofetărie, s-a transformat într-un munte de moloz, iar după reconstrucție, spațiile comerciale s-au diversificat.

Alte clădiri importante care au căzut sunt Wilson (intersecția Bulevardului Nicolae Bălcescu cu strada Onești) și un imobil de pe Calea Victoriei, față în față cu Hotelul Athenee Palace. Unele dintre acestea, cum ar fi blocul Dunărea, au fost reconstruite pe locul vechilor ruine, altele fiind complet transformate. Pe străzile Tudor Arghezi și Brezoianu, imobilele prăbușite au fost înlocuite cu clădiri noi, iar în alte locuri, precum pe străzile din spatele Teatrului Național sau în cartierul Militari, au apărut alte construcții care au schimbat definitiv peisajul urban.

Deși multe dintre aceste clădiri au fost reconstruite, amintirea cutremurului din 1977 rămâne un moment tragic din istoria orașului, cu impact profund asupra arhitecturii și structurii Bucureștiului.

Zgomotul care s-a auzit la cutremurul din 1977

Cutremurul din 4 martie 1977 a fost un eveniment seismic de proporții, care nu doar că a devastat clădiri și a răpit vieți, dar a lăsat și o amintire sonoră de neuitat în mintea celor care l-au trăit. Zgomotul puternic care a însoțit acest cutremur a fost descris de martori ca un vuiet înfricoșător, ca o groază venită din adâncurile pământului.

În doar câteva secunde, în timp ce pământul se zguduia, sunetul amețitor al vibrațiilor și al prăbușirii clădirilor a amplificat panica și confuzia.

Acest zgomot, pe lângă distrugerile vizibile, a fost una dintre trăsăturile cele mai pregnante ale unei nopți care a schimbat pentru totdeauna fața României.





﻿ Cele mai puternice cutremure din România de la 1977 încoace

Cel mai devastator seism din istoria recentă a României rămâne cel din 4 martie 1977, cu magnitudinea de 7,2 Mw, produs în zona Vrancea. Cutremurul a durat aproape un minut și a provocat 1.578 de morți și peste 11.000 de răniți, fiind considerat cel mai distructiv seism din țara noastră.

După 1977, cele mai puternice cutremure au avut loc tot în zona seismică Vrancea. În 30 august 1986 (7,1 Mw) s-au înregistrat peste 150 de morți și sute de răniți. În mai 1990, două cutremure puternice, de până la 7 Mw, au zguduit din nou România, provocând victime și pagube importante.

În anii următori, România a fost afectată periodic de seisme cu magnitudini între 5 și 6 Mw, majoritatea în Vrancea, dar și în alte zone precum Banat, Galați sau Gorj. Printre cele mai puternice din ultimele două decenii se numără cutremurele din 2004 (6 Mw), 2016 și 2018 (5,8 Mw), precum și seria de seisme din Gorj din februarie 2023, când un cutremur de 5,7 Mw a avariat clădiri și a provocat panică în mai multe orașe.

Cele mai recente cutremure, inclusiv cele din 2023 și 2024, au avut magnitudini moderate, de peste 5 Mw, însă nu au produs pagube majore. Zona Vrancea rămâne epicentrul celor mai puternice mișcări tectonice din România, confirmând riscul seismic ridicat al țării.

