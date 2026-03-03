Decizia vine într-un moment în care numărul prosumatorilor a trecut de 250.000, iar rețeaua începe să resimtă presiunea.

În zilele însorite, mii de gospodării trimit simultan energie în sistem. Specialiștii spun că această producție concentrată pune presiune pe rețeaua națională. Astfel că statul va oferi finanțare pentru instalarea unor sisteme de stocare a energiei produse de panourile fotovoltaice, însă condițiile de aplicare vor fi anunțate după adoptarea legii bugetului.

Theodoros Ioannidis, reprezentant firmă baterii de stocare: „Ministerul Mediului știe foarte bine necesitățile pieței și nevoile unei case, așadar din punctul meu de vedere, cel mai ideal ar fi un acumulator de 16kwh pentru o casă de 120 m2 și cu un buget între 1000 și 1500 de euro, pentru fiecare client casnic. Ca să atingem independența energetică cel puțin 10 luni pe an, o casă are nevoie de minim 10kw de panouri cu minim 15kwh stocare în acumulator”.

Prețurile pornesc de la 500-600 de euro pentru capacități mici și pot ajunge la 5.000 de euro, în funcție de puterea instalată. Durata medie de viață a unei baterii este de aproximativ 15 ani, spun producătorii.

De altfel, mulți prosumatori iau în calcul instalarea unei baterii, pentru că facturile nu au scăzut cât se așteptau iar diferență între prețul la care vând energia livrata în rețea și cel la care o cumpără este prea mare.

Daniel Nica: „În loc să-l vinzi să-l dai aproape gratuit carte rețeaua națională, îl stochezi și în utilizezi noaptea atunci când costurile tale oricum ar fi mari ridicate. Toată lumea e acasă seara, noaptea atunci aprinzi televizorul, frigiderul și ar fi ideal să consumi din baterii”.

Prosumatorii sunt nemulțumiți și de ritmul în care se fac decontările sau compensările.

Dan Tudose, specialist fotovoltaice: „În cazul în care avem un excedent mare și vedem că nu putem să primim această valoare înapoi, este important să știm că ne putem schimba furnizorul de energie și acesta, cel vechi este obligat să ne plătească banii înapoi și putem să facem acest lucru online și sunt obligați să ne facă calculul și plata, putem să facem asta la fiecare 30 de zile”.

Anul trecut Programul Casa Verde Fotovoltaice a fost suspendat, iar banii redistribuiți în alte proiecte ale Ministerului Mediului.