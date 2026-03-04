Acestea sunt concluziile a două sondaje de opinie care au fost publicate miercuri, relatează Reuters, potrivit Agerpres.

Naţionalistul Viktor Orban se confruntă cu cea mai mare provocare la adresa guvernării sale din ultimii 16 ani, deşi rezultatul votului rămâne extrem de incert, deoarece mulţi alegători sunt încă indecişi.

Un sondaj realizat de Zavecz Research, realizat între 22 şi 28 februarie, arată că Tisza şi-a mărit avansul la 12 puncte procentuale în rândul alegătorilor hotărâţi, faţă de 10 puncte procentuale într-un sondaj din ianuarie.

Sondajul, publicat de site-ul de ştiri 24.hu marţi seară, relevă că 50% dintre alegătorii hotărâţi susţin Tisza, în creştere faţă de 48% în ianuarie, în timp ce 38% sprijină Fidesz, în scădere faţă de 39% în urmă cu o lună.

Zavecz arată un sprijin de 38% pentru Tisza în rândul tuturor alegătorilor, în timp ce Fidesz este susţinut de 32%.

Conform datelor, aproximativ 20% dintre respondenţi au declarat că încă nu ştiu pe cine să susţină, în scădere de la 23% în februarie.

Tisza este condusă de fostul membru al guvernului Peter Magyar, care a declarat că partidul său va combate corupţia, va debloca miliarde de euro din fondurile îngheţate ale Uniunii Europene pentru a stimula economia şi va ancora ferm Ungaria în UE şi NATO.

Un al doilea sondaj, publicat miercuri de ziarul Nepszava şi realizat de Institutul Publicus, arată că 47% dintre alegătorii hotărâţi susţin Tisza şi 39% Fidesz, sprijinul pentru ambele partide fiind în scădere cu un punct procentual faţă de un sondaj din ianuarie.

În timp ce majoritatea sondajelor relevă un avans pentru Tisza, Fidesz indică alte sondaje care îl arată încă pe drumul spre victorie, deşi adversarii săi spun că acestea au fost realizate în principal de institute cu legături financiare sau personale cu partidul de guvernământ.

Ambele sondaje arată că partidul de extremă dreapta Patria Noastră (Mi Hazank) ar fi singura altă formaţiune care va depăşi pragul de 5% necesar pentru intrarea în parlament.

Zavecz Research estimează sprijinul pentru Patria Noastră la 7% în rândul alegătorilor hotărâţi, în creştere faţă de 5% în urmă cu o lună. Publicus a precizat că 6% dintre alegătorii hotărâţi susţin partidul de extremă dreapta, în creştere faţă de 5% în ianuarie.

Alegerile parlamentare vor avea loc în Ungaria pe 12 aprilie 2026.