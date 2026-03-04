Motivul pentru muntele de amenzi: infractorii i-au furat identitatea, potrivit Bild.

Coșmarul a început în 2019. Christian Derrey (75), un fost manager pensionat din Étainhus, în Normandia (Franța), a devenit victima unui furt de identitate. Potrivit postului de radio „France Bleu”, hackeri i-au spart contul de e-mail și i-au furat cartea de identitate virtuală, pe care o trimisese într-un e-mail de serviciu.

Escrocii au folosit apoi documentul pentru a înființa firme. „În noiembrie 2024, o companie numită CJM Automobile a fost înființată pe numele meu”, a declarat pensionarul. „Câteva zile mai târziu, 3.000 de vehicule au fost înregistrate pe numele meu.” Era vorba despre o firmă-fantomă care revindea mașini la prețuri mici.

Amenzi în valoare totală de 180.000 de euro

Derrey a fost considerat responsabil pentru aceste vehicule. Astfel, în fiecare zi, bărbatul de 75 de ani primea amenzi de parcare – sancțiuni pentru staționare ilegală. Între timp, amenzile s-au adunat și au ajuns la 180.000 de euro.

Pensionarul a depus o plângere. Amenzile de parcare au fost apoi redirecționate către persoana responsabilă. Cu toate acestea, el continuă să se confrunte cu multe probleme. Autoritățile fiscale i-au retras banii direct din cont. Acum încearcă să recupereze aceste sume, însă eforturile îi sunt îngreunate de birocrație.

„La Saint-Étienne, 2.950 de euro din banii mei sunt blocați, la Marseille o parte din pensia mea este blocată și nimeni nu vrea să se ocupe de asta. Autoritățile fiscale îmi retrag bani din cont fără să mă contacteze, fără executori judecătorești, fără scrisori recomandate, fără nimic”, a declarat el, potrivit reportajului „France Bleu”.

Mii de victime în Franța

Bărbatul trebuie să-și dovedească nevinovăția din nou și din nou. Și nu este singurul. Există mii de alte victime. Printre ele și Patrick Paradis (64). Potrivit „Franceinfo”, fostul proprietar al unui atelier de reparații auto a fost și el victima hackerilor. Hoții i-au furat licența care îi permitea să emită înmatriculări pentru vehicule. Acum statul îi cere să plătească taxe în valoare de 830.000 de euro.