Românii au golit paharele la festivalul vinului din Cetatea Alba Carolina. „Un vin roze foarte bun”

19-10-2025 | 08:29
În Cetatea Alba Carolina și-au dat întâlnire zeci de iubitori de vinuri care s-au lăsat răsfățați cu tot felul de arome. Indiferent că au gustat sortimente seci sau dulci, mai așezate ori efervescente, oamenii au golit cu bucurie paharele.

autor
Gina Obrejan

Bineînțeles, și-au pregătit stomacul înainte, pentru că a fost și mâncare din belșug.

Bucătar:Avem și un porcușor la proțap, l-am ținut la marinat 12 ore la baiț cu vin, cu usturoi, boabe de piper, foi de dafin. Aici avem unt aromatizat cu ierburi aromatice: cimbrișor, rozmarin, ca să rămână și mai fraged și mai suculent."

Pasionații au putut combina purcelușul rumenit domol la proțap și coastele care au sfârâit pe grătarele încinse, cu un pahar de frizante. Însă oferta a fost mult mai variată. Fiecare sortiment și-a spus povestea: de la boabele arse de soare până la licoarea parfumată din pahar.

Oamenii s-au lăsat impresionați de buchetul de arome

Client: „Avem aici un vin. Se simt puține note florale, aș zice și un pic de unt și aș zice și niște fructe exotice.”

Clientă:Acesta merge băut împreună cu prietenii mei. Este cel mai bun vin."

Client:Un vin roze foarte bun, gustos, îți rămâne plăcut în gură."

Client: „Vinul acesta este foarte bun și îmi amintește de vinurile pe care le avem în Spania."

Clientă:E un demisec care are arome de demisec și mi se pare super ok. Unește culturi, gusturi, mâncare, tot."

Producătorii spun că cererea de vin crește

Românii au început să consume mai mult vin anul acesta, față de anii trecuți, spun producătorii.

Sergiu Savu, producător de vinuri: „În ultimii ani probabil undeva între 5 și 10%. Lumea cere vinuri albe, fructate, fresh, pline de aciditate."

Iar cererea mare pare să vină ca o recompensă, după un an greu pentru viticultori.

Ovidiu Negrea, producător de vinuri:Am avut și secetă, am avut și multă apă. Cum arată cel puțin la ora actuală musturile în fermentație, noi sperăm la niște vinuri de excepție în anul 2025."

Cei dornici să descopere noi sortimente sau să se răsfețe cu cele deja cunoscute sunt așteptați și astăzi, la festivalul din cetate.

