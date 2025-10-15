Bucureștiul devine capitala viitorului verde: Jaime Ruiz Huescar și liderii tranziției climatice vin la Climate Change Summit

15-10-2025 | 10:48
P

PARTENERIAT. Climate Change Summit 2025 revine în această toamnă la București, cu o ediție extinsă, dedicată dialogului despre soluții concrete pentru criza climatică.

. Evenimentul va debuta pe 21 octombrie, la Palatul Parlamentului, și va reuni lideri internaționali, cercetători și inovatori care definesc direcția tranziției verzi.

Printre invitații speciali se află Jaime Ruiz Huescar, cofondator al Cities Forum și expert în proiecte de mobilitate electrică și dezvoltare urbană sustenabilă, consultant pentru Comisia Europeană. Spaniolul explică modul în care orașele pot deveni spații mai prietenoase cu oamenii și cu mediul, prin decizii curajoase și colaborare între instituții, companii și cetățeni.

„Trebuie să punem capăt dependenței de combustibilii fosili și să accelerăm tranziția către energie curată. Atâta timp cât sistemele noastre se bazează pe surse poluante, nu putem vorbi despre sănătate, echitate sau dezvoltare reală”, spune Huescar.

El subliniază că responsabilitatea nu poate rămâne doar la nivel individual: „Mulți cred că lupta împotriva schimbărilor climatice înseamnă să reciclezi mai mult sau să mănânci mai puțină carne. În realitate, e nevoie de transformări sistemice - în modul în care producem energie, construim orașe și ne deplasăm.”

Cum devine sustenabilitatea cheia rezistenței în business. "Nu mai e un avantaj, ci o condiție de supraviețuire în afaceri"
Cum devine sustenabilitatea cheia rezistenței în business. „Nu mai e un avantaj, ci o condiție de supraviețuire în afaceri”

În viziunea sa, orașele inteligente pot fi motorul schimbării: prin integrarea transportului electric cu infrastructura de încărcare, planificare bazată pe date și conectarea mobilității la surse regenerabile. „Acolo unde există viziune și colaborare, acțiunea climatică devine mai rapidă și mai eficientă.”

Pentru ca aceste transformări să prindă contur, Huescar spune că orașele au nevoie de sprijin financiar și tehnologic din partea partenerilor globali: „Finanțarea și transferul de inovație pot asigura soluții accesibile tuturor — iar acest lucru deja se întâmplă în Sudul Global, unde cooperarea internațională accelerează tranziția verde.”

Într-un context politic tot mai tensionat, el rămâne optimist: „Chiar dacă unele mișcări populiste frânează cooperarea internațională, politicile climatice pot supraviețui dacă sunt prezentate prin beneficii locale – aer curat, locuri de muncă, siguranță energetică.”

Alături de Huescar, pe scena Climate Change Summit 2025 vor urca și Louis de Jaeger, antreprenor în domeniul ecologic, autor, regizor premiat și peisagist, Jan Schüßler, Director al Departamentului Internațional de Account Management la ClimatePartner și Annela Anger-Kraavi, Director Executiv, Cambridge Trust for New Thinking in Economics, alături de alți lideri care modelează viitorul sustenabil al regiunii.

Evenimentul include zile tematice dedicate mediului, inovației urbane, acțiunii civice și stilului de viață conștient. Participarea este gratuită, pe bază de aplicare, iar formularul este disponibil pe climatechange-summit.org.

Schimbarea începe cu informarea. Iar în octombrie, Bucureștiul devine locul unde ideile despre un viitor sustenabil prind formă.

Cum devine sustenabilitatea cheia rezistenței în business. „Nu mai e un avantaj, ci o condiție de supraviețuire în afaceri"
Cum devine sustenabilitatea cheia rezistenței în business. „Nu mai e un avantaj, ci o condiție de supraviețuire în afaceri”

Într-o perioadă în care legile se schimbă rapid, iar presiunea economică crește, sustenabilitatea nu mai e doar un slogan. „ Nu mai vorbim de un avantaj, ci de supraviețuire”, spune Mircea Ilie, expert în domeniu, invitat la PRO Verde.

Cifrele dezastrului. România a împădurit în 30 de ani de două ori mai puține hectare decât în tot anul 1953
Cifrele dezastrului. România a împădurit în 30 de ani de două ori mai puține hectare decât în tot anul 1953

România nu a reușit, în ultimii 30 de ani, să împădurească mai mult de 43.000 de hectare de pădure, o valoare ridicolă, dacă ne raportăm la suprafața forestieră totală, de 7 milioane de hectare.

Viitorul climatic pentru orașele din România. „Indiferent de scenarii, tendința de încălzire va continua”
Viitorul climatic pentru orașele din România. „Indiferent de scenarii, tendința de încălzire va continua”

Cum ar arăta orașele României în viitorul imediat, din punct de vedere al schimbărilor climatice, explică în emisiunea PRO Verde un cercetător științific de la Administrația Națională de Meteorologie.

Comitetul pentru prevenirea torturii critică dur România: abuzuri și decese prin neglijență în spitalele psihiatrice
Comitetul pentru prevenirea torturii critică dur România: abuzuri și decese prin neglijență în spitalele psihiatrice

Comitetul pentru prevenirea torturii (CPT) al Consiliului Europei (CoE) îndeamnă România într-un raport publicat miercuri să ia măsuri în ce priveşte deficienţele grave constatate în condiţiile de detenţie ale pacienţilor din spitalele de psihiatrie.

Statele Unite, paralizate de blocajul bugetar. Administrația Trump a concediat peste 4.000 de angajați federali
Statele Unite, paralizate de blocajul bugetar. Administrația Trump a concediat peste 4.000 de angajați federali

Statele Unite se află în a treia săptămână cu o guvernare paralizată. Congresul nu a reușit nici marți să adopte bugetul.

RCA obligatoriu pentru trotinete și biciclete electrice. Noua lege, undă verde pentru adoptare
RCA obligatoriu pentru trotinete și biciclete electrice. Noua lege, undă verde pentru adoptare

Comisia pentru Buget a Camerei Deputaților a aprobat marți proiectul Legii RCA în forma trimisă de Guvern. Astfel, au fost respinse amendamentele Senatului după scandalul izbucnit între asigurători și service-uri auto.

