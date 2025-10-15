Bucureștiul devine capitala viitorului verde: Jaime Ruiz Huescar și liderii tranziției climatice vin la Climate Change Summit

PARTENERIAT. Climate Change Summit 2025 revine în această toamnă la București, cu o ediție extinsă, dedicată dialogului despre soluții concrete pentru criza climatică.

. Evenimentul va debuta pe 21 octombrie, la Palatul Parlamentului, și va reuni lideri internaționali, cercetători și inovatori care definesc direcția tranziției verzi.

Printre invitații speciali se află Jaime Ruiz Huescar, cofondator al Cities Forum și expert în proiecte de mobilitate electrică și dezvoltare urbană sustenabilă, consultant pentru Comisia Europeană. Spaniolul explică modul în care orașele pot deveni spații mai prietenoase cu oamenii și cu mediul, prin decizii curajoase și colaborare între instituții, companii și cetățeni.

„Trebuie să punem capăt dependenței de combustibilii fosili și să accelerăm tranziția către energie curată. Atâta timp cât sistemele noastre se bazează pe surse poluante, nu putem vorbi despre sănătate, echitate sau dezvoltare reală”, spune Huescar.

El subliniază că responsabilitatea nu poate rămâne doar la nivel individual: „Mulți cred că lupta împotriva schimbărilor climatice înseamnă să reciclezi mai mult sau să mănânci mai puțină carne. În realitate, e nevoie de transformări sistemice - în modul în care producem energie, construim orașe și ne deplasăm.”

În viziunea sa, orașele inteligente pot fi motorul schimbării: prin integrarea transportului electric cu infrastructura de încărcare, planificare bazată pe date și conectarea mobilității la surse regenerabile. „Acolo unde există viziune și colaborare, acțiunea climatică devine mai rapidă și mai eficientă.”

Pentru ca aceste transformări să prindă contur, Huescar spune că orașele au nevoie de sprijin financiar și tehnologic din partea partenerilor globali: „Finanțarea și transferul de inovație pot asigura soluții accesibile tuturor — iar acest lucru deja se întâmplă în Sudul Global, unde cooperarea internațională accelerează tranziția verde.”

Într-un context politic tot mai tensionat, el rămâne optimist: „Chiar dacă unele mișcări populiste frânează cooperarea internațională, politicile climatice pot supraviețui dacă sunt prezentate prin beneficii locale – aer curat, locuri de muncă, siguranță energetică.”

Alături de Huescar, pe scena Climate Change Summit 2025 vor urca și Louis de Jaeger, antreprenor în domeniul ecologic, autor, regizor premiat și peisagist, Jan Schüßler, Director al Departamentului Internațional de Account Management la ClimatePartner și Annela Anger-Kraavi, Director Executiv, Cambridge Trust for New Thinking in Economics, alături de alți lideri care modelează viitorul sustenabil al regiunii.

Evenimentul include zile tematice dedicate mediului, inovației urbane, acțiunii civice și stilului de viață conștient. Participarea este gratuită, pe bază de aplicare, iar formularul este disponibil pe climatechange-summit.org.

Schimbarea începe cu informarea. Iar în octombrie, Bucureștiul devine locul unde ideile despre un viitor sustenabil prind formă.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













