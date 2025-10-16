Încasări sub așteptări după reforma din Sănătate. Doar 1 din 6 coasigurați au ales să își plătească din buzunar contribuția

16-10-2025 | 19:42
Vin vești îngrijorătoare din Sănătate. Puțin peste 100.000 de români, din cei 650.000 care au fost coasigurați, au plătit în ultima lună, din buzunar, contribuția de sănătate.

Alexia Enescu,  Iulia Ciuhu,  Liliana Curea

Chiar dacă au adus la buget 200 de milioane de lei, bani ce ar putea fi folosiți pentru prevenție, în realitate, majoritatea vor merge direct la urgențe, pentru investigații.

Conform legii, asigurați sau nu, adulții au acces la consultații și la unele analize medicale în pachetele de prevenție, în funcție de vârstă.

Corespondent PROTV: „Între 18 și 39 de ani - beneficiază, o dată pe an, de o consultație gratuită la medicul de familie pentru evaluarea riscului individual și pentru consiliere privind factorii de risc. Peste 40 de ani sunt până la trei consultații gratuite pe an. În funcție de vârstă și de riscurile identificate, medicul de familie poate elibera bilete de trimitere pentru analize gratuite, precum: glicemie, colesterol total și LDL, teste pentru ficat și rinichi, HPV, ecografie sau mamografie pentru femei; test PSA pentru bărbații de peste 50 de ani - 1 pe an cei cu boli cronice, 1 la 3 ani - clinic sănătos.”

Consultațiile de prevenție ajută la depistarea timpurie a afecțiunilor cardiovasculare, a diabetului, a cancerului și a altor boli cronice.

asigurari medicale
Cum alegem o asigurare medicală privată. Cinci întrebări care trebuie puse înainte de a încheia un contract

Dr. Horațiu Moldovan, președinte CNAS: „Din păcate doar 2% din serviciile efectuate de medicii de familie au fost servicii de prevenție, iar lucrul acesta îl vom schimba în cele ce urmează. Sunt fonduri speciale, dar tot din fondul național unic de asigurări de sănătate, dar nu avem o limită bugetară pentru activitatea de prevenție, tocmai pentru că o considerăm prioritate.”

Plățile la sănătate rămân insuficiente

Între timp, în ultima lună, puțin peste 100.000 de persoane au plătit din buzunar asigurarea la sănătate, mare parte prin completarea adeverinței de coasigurat. Prea puțini în condițiile în care autoritățile vorbeau în vară de peste 650.000 de persoane coasigurate, care au rămas pe dinafară odată cu noile reglementări legislative.

Mulți dintre cei care nu vor sau nu pot să plătească asigurarea de sănătate aglomerează camerele de gardă.

Dr. Ramona Guraliuc, medic-șef UPU-SMURD Botoșani:Predominant sunt cod verde, care bineînțeles că pot să acceseze serviciile medicinei pre-spitalicești din statistica pot să remarc că aceste coduri de culoare roșie și galbenă au un procent foarte mic.”

În ultima perioadă, doar la Spitalul Județean din Botoșani numărul celor neasigurați care au cerut ajutor a crescut cu 15%.

