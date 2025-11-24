O familie care trăia izolată într-o pădure din Italia a rămas fără cei trei copii după ce au fost preluați de autorități

Stiri externe
24-11-2025 | 08:23
familie italia
CNN

Viața liniștită a unei familii de cinci membri, care locuia în pădurile din Abruzzo, Italia, alături de cai, măgari și găini, s-a schimbat brusc după ce instanța a decis să retragă copiii și să îi plaseze în sistemul de protecție.

autor
Mihaela Ivăncică

Forțele de ordine au luat copiii de acasă și i-au dus într-un centru administrat de o biserică, în timp ce mama a rămas pe proprietate. Părinții au acces restricționat la copii, potrivit avocatului familiei, citat de CNN.

Soarta micuților, cunoscuți în Italia drept „Bimbi nel Bosco” sau „copiii din pădure”, a atras atenția întregii țări, iar zeci de mii de persoane au semnat o petiție online pentru a-i reuni cu părinții.

familie italia

Părinții, Nathan Trevallion, fost bucătar profesionist britanic în vârstă de 51 de ani, și Catherine Birmingham, coach australian de viață și fost antrenor ecvestru de 45 de ani, au fost identificați într-un ordin al instanței din L’Aquila ca părinți ai copiilor – un copil de opt ani și doi gemeni de șase ani.

Citește și
maini de batrani de pensionar
Un pensionar și-a pierdut pensia pe un an întreg, după ce a lucrat 30 de ore pentru un verișor, în Italia

Ordinul instanței menționează că „unitatea familială trăiește în dificultăți locative, deoarece clădirea nu a fost declarată locuibilă. Membrii familiei Trevallion nu au interacțiune socială, nu au venituri fixe, locuința nu are facilități sanitare, iar copiii nu frecventează școala. Ordinul se bazează pe riscul de încălcare a dreptului la viață socială și pe grave încălcări ale drepturilor copiilor la integritate fizică și mentală; părinții ar trebui suspendați de la responsabilitatea parentală.”

Condițiile de trai ale familiei

Avocatul Giovanni Angelucci a precizat că familia încălzește locuința cu șeminee și utilizează panouri solare pentru electricitate. Apa curentă a fost eliminată pentru a evita microplasticele și costurile, fiind înlocuită cu apă dintr-o fântână de pe proprietate, iar în locul unei toalete interioare folosesc un WC compostabil în aer liber.

Situația familiei a ieșit la iveală în septembrie 2024, când toți cinci au fost internați pentru otrăvire, după ce au consumat ciuperci sălbatice din pădure. Ulterior, serviciile sociale și autoritățile au vizitat familia, dar, potrivit avocatului, părinții nu au respectat recomandările de a asigura îngrijire medicală regulată și frecventarea școlii de către copii.

familie italia

Trevallion a declarat presei locale că a fost șocat de decizie: „Sunt fericiți, miros bine, sunt bine educați și bine hrăniți; de ce să destrami această legătură?”, a spus el, conform ziarului La Repubblica.

Familia afectată de decizia instanței din Italia va face apel săptămâna viitoare, a declarat avocatul Giovanni Angelluci.

Catherine Birmingham administrează o afacere de coaching de viață și citire a energiei, potrivit site-ului său, care este plin de fotografii cu animale și copii. Instanța a considerat că imaginile încalcă intimitatea copiilor și au fost postate doar pentru a da impresia unei vieți normale după demararea anchetei serviciilor sociale.

Reacțiile liderilor politici italieni

Decizia instanței a fost criticată și de liderii politici italieni. Prim-ministrul Giorgia Meloni a catalogat îndepărtarea copiilor drept „alarmantă” și l-a contactat pe ministrul Justiției, Carlo Nordio, în legătură cu cazului.

Adjunctul ei, Matteo Salvini, care intenționează să viziteze casa familiei săptămâna viitoare, a declarat vineri, la Bienala de la Veneția, că este „rușinos că Statul se preocupă de educația privată și alegerile personale ale doi părinți care consideră Italia o țară ospitalieră, dar le fură copiii.”

familie italia

Familia a cumpărat locuința în 2021, iar Birmingham scria pe site-ul ei: „Recent am găsit casa noastră de vis pentru totdeauna. Cu energia locului foarte specială, aducem oamenii aici pentru vindecare și trezire, conectându-se cu natura sălbatică, afară și în interior, mâncând alimente vegane organice, cultivate și gătite acasă.”

Giuseppe Masciulli, primarul orașului Palmoli, a condamnat și el măsura. „Sunt tată și am fost profund șocat de situație”, a spus el pentru CNN, adăugând că situația ar putea fi rezolvată dacă familia respectă anumite cerințe, inclusiv reinstalarea apei curgătoare și întâlniri săptămânale cu școala locală pentru a evalua progresul academic al copiilor.

Iarna este aproape. În unele zone ninge abundent. Salvamontiștii îi avertizează pe turiști să fie atenți

Sursa: CNN

Etichete: italia, familie,

Dată publicare: 24-11-2025 08:07

Articol recomandat de sport.ro
Ce lovitură! Ungurii au „furat-o” pe handbalista care făcea furori în România
Ce lovitură! Ungurii au „furat-o” pe handbalista care făcea furori în România
Citește și...
Italia primeşte prima creştere de rating Moody’s după 23 de ani. Stabilitatea politică sub Meloni schimbă perspectiva
Stiri externe
Italia primeşte prima creştere de rating Moody’s după 23 de ani. Stabilitatea politică sub Meloni schimbă perspectiva

Italia a obţinut vineri prima revizuire în creştere a ratingului din partea agenţiei de evaluare financiară Moody's din ultimii peste 23 de ani.

Un pensionar și-a pierdut pensia pe un an întreg, după ce a lucrat 30 de ore pentru un verișor, în Italia
Stiri Diverse
Un pensionar și-a pierdut pensia pe un an întreg, după ce a lucrat 30 de ore pentru un verișor, în Italia

Un pensionar care a lucrat o lună pentru verișorul său, câștigând 280 de euro a fost amendat cu 19.000 de euro, însă disputa juridică este abia la început.

Un italian și-a ascuns 3 ani mama moartă în subsol și s-a deghizat în ea pentru a-i încasa pensia. Cum a fost prins
Stiri Diverse
Un italian și-a ascuns 3 ani mama moartă în subsol și s-a deghizat în ea pentru a-i încasa pensia. Cum a fost prins

Un bărbat din Italia a continuat să încaseze pensia mamei sale după moartea ei, ascunzându-i trupul în subsol pentru ca plățile lunare să nu fie oprite.

Un suspect în cazul sabotajului asupra Nord Stream va fi extrădat din Italia. Ucraineanul va fi predat Germaniei
Stiri externe
Un suspect în cazul sabotajului asupra Nord Stream va fi extrădat din Italia. Ucraineanul va fi predat Germaniei

Un bărbat acuzat că a contribuit la organizarea actului de sabotaj asupra gazoductului rus Nord Stream în Marea Baltică în septembrie 2022 va fi extrădat săptămâna viitoare din Italia în Germania, a anunţat joi seară avocatul său, Kanzlei Menaker.

Poliţia italiană a confiscat zeci de tone de pastă de tomate etichetată în mod fals drept „Made in Italy”
Stiri externe
Poliţia italiană a confiscat zeci de tone de pastă de tomate etichetată în mod fals drept „Made in Italy”

Poliţia de frontieră italiană a anunţat joi că a confiscat peste 42 de tone de pastă de tomate etichetată în mod fals ca fiind produsă în Italia dar care a intrat în ţară via Bulgaria, transmite Reuters.

Recomandări
Alertă în nordul Dobrogei: Armata a ridicat avioanele F-16 după noi atacuri aeriene ale Rusiei în apropierea graniței
Stiri externe
Alertă în nordul Dobrogei: Armata a ridicat avioanele F-16 după noi atacuri aeriene ale Rusiei în apropierea graniței

Federația Rusă a reluat atacurile aeriene asupra porturilor ucrainene de la Dunăre, în proximitatea graniței cu România, declanșând o reacție rapidă a forțelor NATO și a Armatei Române.

SUA și Ucraina anunță că au elaborat un plan de pace „actualizat”. Discuții „extrem de productive” la Geneva
Stiri externe
SUA și Ucraina anunță că au elaborat un plan de pace „actualizat”. Discuții „extrem de productive” la Geneva

SUA și Ucraina anunță un „plan de pace actualizat” pentru încheierea războiului cu Rusia, revizuit față de proiectul inițial al administrației Trump, considerat prea favorabil Moscovei.

 

Iarna este aproape. În unele zone ninge abundent. Salvamontiștii îi avertizează pe turiști să fie atenți
Stiri actuale
Iarna este aproape. În unele zone ninge abundent. Salvamontiștii îi avertizează pe turiști să fie atenți

Iarna este la ușă, iar în anumite zone a dat semne clare că vrea să se și instaleze. La munte a nins puternic, iar la altitudini mari s-a depus strat de zăpadă.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 23 Noiembrie 2025

29:33

Alt Text!
Romania, te iubesc!
30 de ani și povestea continuă

43:41

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 25

44:16

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 25

22:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28