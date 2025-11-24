O familie care trăia izolată într-o pădure din Italia a rămas fără cei trei copii după ce au fost preluați de autorități

Viața liniștită a unei familii de cinci membri, care locuia în pădurile din Abruzzo, Italia, alături de cai, măgari și găini, s-a schimbat brusc după ce instanța a decis să retragă copiii și să îi plaseze în sistemul de protecție.

Forțele de ordine au luat copiii de acasă și i-au dus într-un centru administrat de o biserică, în timp ce mama a rămas pe proprietate. Părinții au acces restricționat la copii, potrivit avocatului familiei, citat de CNN.

Soarta micuților, cunoscuți în Italia drept „Bimbi nel Bosco” sau „copiii din pădure”, a atras atenția întregii țări, iar zeci de mii de persoane au semnat o petiție online pentru a-i reuni cu părinții.

CNN

Părinții, Nathan Trevallion, fost bucătar profesionist britanic în vârstă de 51 de ani, și Catherine Birmingham, coach australian de viață și fost antrenor ecvestru de 45 de ani, au fost identificați într-un ordin al instanței din L’Aquila ca părinți ai copiilor – un copil de opt ani și doi gemeni de șase ani.

Ordinul instanței menționează că „unitatea familială trăiește în dificultăți locative, deoarece clădirea nu a fost declarată locuibilă. Membrii familiei Trevallion nu au interacțiune socială, nu au venituri fixe, locuința nu are facilități sanitare, iar copiii nu frecventează școala. Ordinul se bazează pe riscul de încălcare a dreptului la viață socială și pe grave încălcări ale drepturilor copiilor la integritate fizică și mentală; părinții ar trebui suspendați de la responsabilitatea parentală.”

Condițiile de trai ale familiei

Avocatul Giovanni Angelucci a precizat că familia încălzește locuința cu șeminee și utilizează panouri solare pentru electricitate. Apa curentă a fost eliminată pentru a evita microplasticele și costurile, fiind înlocuită cu apă dintr-o fântână de pe proprietate, iar în locul unei toalete interioare folosesc un WC compostabil în aer liber.

Situația familiei a ieșit la iveală în septembrie 2024, când toți cinci au fost internați pentru otrăvire, după ce au consumat ciuperci sălbatice din pădure. Ulterior, serviciile sociale și autoritățile au vizitat familia, dar, potrivit avocatului, părinții nu au respectat recomandările de a asigura îngrijire medicală regulată și frecventarea școlii de către copii.

CNN

Trevallion a declarat presei locale că a fost șocat de decizie: „Sunt fericiți, miros bine, sunt bine educați și bine hrăniți; de ce să destrami această legătură?”, a spus el, conform ziarului La Repubblica.

Familia afectată de decizia instanței din Italia va face apel săptămâna viitoare, a declarat avocatul Giovanni Angelluci.

Catherine Birmingham administrează o afacere de coaching de viață și citire a energiei, potrivit site-ului său, care este plin de fotografii cu animale și copii. Instanța a considerat că imaginile încalcă intimitatea copiilor și au fost postate doar pentru a da impresia unei vieți normale după demararea anchetei serviciilor sociale.

Reacțiile liderilor politici italieni

Decizia instanței a fost criticată și de liderii politici italieni. Prim-ministrul Giorgia Meloni a catalogat îndepărtarea copiilor drept „alarmantă” și l-a contactat pe ministrul Justiției, Carlo Nordio, în legătură cu cazului.

Adjunctul ei, Matteo Salvini, care intenționează să viziteze casa familiei săptămâna viitoare, a declarat vineri, la Bienala de la Veneția, că este „rușinos că Statul se preocupă de educația privată și alegerile personale ale doi părinți care consideră Italia o țară ospitalieră, dar le fură copiii.”

CNN

Familia a cumpărat locuința în 2021, iar Birmingham scria pe site-ul ei: „Recent am găsit casa noastră de vis pentru totdeauna. Cu energia locului foarte specială, aducem oamenii aici pentru vindecare și trezire, conectându-se cu natura sălbatică, afară și în interior, mâncând alimente vegane organice, cultivate și gătite acasă.”

Giuseppe Masciulli, primarul orașului Palmoli, a condamnat și el măsura. „Sunt tată și am fost profund șocat de situație”, a spus el pentru CNN, adăugând că situația ar putea fi rezolvată dacă familia respectă anumite cerințe, inclusiv reinstalarea apei curgătoare și întâlniri săptămânale cu școala locală pentru a evalua progresul academic al copiilor.

