Zelenski se întâlneşte cu Papa la Roma. Preşedintele ucrainean pregăteşte o propunere revizuită a planului Trump pentru pace

Stiri externe
09-12-2025 | 18:16
Zelenski
Getty Images

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, care-şi continuă în Italia un turneu la aliaţii europeni, urmează să trimită marţi seara, la Washington, propunerea sa revizuită a planului Trump în vederea opririi Războiului din Ucraina.

autor
Sabrina Saghin

Planul prezentat de Washington - care conţinea iniţial 28 de puncte - a fost redus la 20 de puncte, în urma unor negocieri americano-ucrainene în weekend, a anunţat luni, la Londra, Volodimir Zelenski.

„Vom lucra la aceste 20 de puncte. Nu ne place tot ceeea ce-au adus partenerii noştri de la Moscova”, a declaart el despre planul propus de către negociatorii americani după întoarcerea acestora de la Kremlin.

Zelenski transmite planul revizuit la Washington

„Mâne (marţi) seara, vom face tot posibilul pentru a ne transmite poziţia noastră Statelor Unite”, a anunţat el.

În urma unor presiuni ale omologului său american Donald Trump, care doreşte să smulgă un acord de pace, Volodimir Zelenski s-a întâlnit luni, la Londra şi la Bruxelles, cu lideri europeni care şi-au afişat solidaritatea cu Kievul.

Citește și
putin zelenski
Trump dezvăluie cum l-a supărat Zelenski pe Putin la prima lor întâlnire: „I-a spus două lucruri, dar nu într-un mod frumos”

Donald Trump - care-i transmite semnale contradictorii liderului ucrainean - îl acuză de faptul că „nu a citit” ultimele propuneri ale administraţiei sale, considerate de către aliaţii Kievului prea favorabile Moscovei.

Planul Washingtonului prevede ca Ucraina să cedeze Moscovei teritorii neocupate de către Rusia, în schimbul unor promisiuni în domeniul securităţii considerate insuficiente să răspundă aspiraţiilor Kievului de a adera la NATO.

Planul Washingtonului prevede cedarea unor teritorii

Potrivit lui Volodimir Zelenski, problema teritorială şi garanţiile de securitate internaţională sunt principalele puncte de blocaj.

„Luăm în calcul să cedăm teritorii? Nu avem niciun drept legal să o facem, în virtutea legii ucrainene, a Constituţiei noastre şi a dreptului internaţional. Iar noi nu avem, în plus, niciun drept moral. Esenţialul este să ştim ce vor fi partenerii noştri pregătiţi să facă în cazul unei noi agresiuni a Rusiei. Pentru moment, nu am primit niciun răspuns la această întrebare”., a declarat el.

Zelenski se întâlnește cu Papa și cu Meloni

Marţi, Volodimir Zelenski a fost primit de către Papa leon al XIV-lea, la reşedinţa pontificală Castel Gandolfo, în apropiere de Roma, şi urma să se întâlnească cu şefa Guvernului italian Giorgia Meloni.

Papa american şi-a „exprimat dorinţa aprigă ca iniţiativele în curs să conducă la o pace dreaptă şi durabilă”, a anunţat Vaticanul într-un comunicat publicat după întâlnire, care a durat 30 de minute.

Giorgia Meloni susţine ferm Kievul de la începutul invaziei ruse, în februarie 2022, în pofida unor reticenţe ale lui Matteo Salvini, liderul Partidului Liga (extrema dreaptă), unul dintre aliaţii săi în cadrul coaliţiei guvernamentale.

Roma a furnizat armament Ucrainei - însă doar pentru „uz intern” - şi exclude să trimită trupe, aşa cum au propus Londra şi Parisul.

Săptămâna trecută, Guvernul italian şi-a amânat o decizie cu privire la o prelungire a ajutorului militar acordat Ucrainei, în contextul în care autorizaţia actuală expiră la 31 decembrie.

Potrivit presei, Salvini a pus în discuţie necesitatea ajutorului militar, având în vedere negocierile de pace.

Meloni şi-a menţinut până acum susţinerea Ucrainei

„Atât timp cât va exista un război, vom face tot ceea ce putem, aşa cum am făcut întotdeauna, să ajutăm Ucraina să se apere”, a declarat ea.

Luni, Zelenski s-a întâlnit, la Londra, cu liderii brtitanic Kerir Starmer, francez Emmanuel Macron şi german Friedrich Merz, după care a fost la Bruxelles, la întâlniri cu liderii Uniunii Europene (UE) Antonio Costa şi Ursula von der Leyen şi NATO Mark Rutte.

Suveranitatea Ucrainei trebuie să fie respectată”, a cerut preşedinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, în urma reuniunii de luni.

Securitatea sa trebuie să fie garantată pe termen lung, în calitate de prima linie de apărare a Uniunii Europene (UE)” , a subliniat ea.

Preşedintele francez Emmanuel Macron a făcut declaraţii pe acelaşi ton.

„Pregătim garanţii de securitate robuste şi măsuri în vederea reconstrucţiei Ucrainei”, a scris el luni pe X şi a cerut o ”consolidare a convergenţelor” cu Statele Unite.

Donald Trump - care a promis să obţină încetarea Războiului din Ucraina în 24 de ore - a adoptat după întoarcerea sa la Casa Albă o atitudine fluctuantă faţă de Kiev.

El îi reproşează lui Volodimir Zelenski o lipsă de recunoştinţă faţă de Statele Unite.

Însă el şi-a afişat frustrarea şi faţă de Vladimir Putin, iar recent a impus sanţciuni unor întreprinderi petroliere ruseşti.

Sursa: News.ro

Etichete: roma, Zelenski, papa francisc, plan de pace,

Dată publicare: 09-12-2025 18:16

Articol recomandat de sport.ro
AC Milan e AC Milan: remontada după 0-2 în minutul 17! Pe ce loc a căzut Interul lui Cristi Chivu
AC Milan e AC Milan: remontada după 0-2 în minutul 17! Pe ce loc a căzut Interul lui Cristi Chivu
Citește și...
Trump îi face din nou pe plac lui Putin. Ce îi cere lui Zelenski: „Cred că este momentul”
Stiri externe
Trump îi face din nou pe plac lui Putin. Ce îi cere lui Zelenski: „Cred că este momentul”

Ucraina, care "a pierdut multe teritorii", ar trebui să organizeze alegeri, a declarat Donald Trump într-un interviu publicat marţi pe site-ul Politico, reiterând criticile sale aspre la adresa preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, informează AFP.

Trump dezvăluie cum l-a supărat Zelenski pe Putin la prima lor întâlnire: „I-a spus două lucruri, dar nu într-un mod frumos”
Stiri externe
Trump dezvăluie cum l-a supărat Zelenski pe Putin la prima lor întâlnire: „I-a spus două lucruri, dar nu într-un mod frumos”

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că a existat întotdeauna o înțelegere că Ucraina „nu va adera la NATO”.

Zelenski: Nu avem nici dreptul legal, nici cel moral de a ceda teritorii Rusiei. Deocamdată nu s-a ajuns la niciun compromis
Stiri externe
Zelenski: Nu avem nici dreptul legal, nici cel moral de a ceda teritorii Rusiei. Deocamdată nu s-a ajuns la niciun compromis

Volodimir Zelenski a subliniat luni că nu are nici dreptul legal, nici dreptul moral să cedeze Rusiei teritorii ucrainene, problema teritorială fiind un punct central al negocierilor în curs asupra unui plan de pace sub mediere americană.

Recomandări
Președintele Nicușor Dan avertizează indirect Rusia: ”Dacă vom avea drone, o să vedeţi că le dăm jos”
Stiri Politice
Președintele Nicușor Dan avertizează indirect Rusia: ”Dacă vom avea drone, o să vedeţi că le dăm jos”

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat că, dacă războiul din Ucraina nu se va încheia, iar în România vor mai intra drone în spaţiul aerian, acestea vor fi doborâte.

PSD a anunțat că face ”o analiză” legată de participarea sa la guvernare. Sorin Grindeanu: ”Într-un final vom da un vot”
Stiri Politice
PSD a anunțat că face ”o analiză” legată de participarea sa la guvernare. Sorin Grindeanu: ”Într-un final vom da un vot”

Biroul Permanent Naţional al PSD s-a reunit marţi în prima şedinţă după eşecul de la Primăria Capitalei, unde candidatul Daniel Băluţă a terminat pe locul trei.

Singurul român inclus în topul celor mai importanți oameni din politica Europei. Cum arată ierarhia POLITICO
Stiri externe
Singurul român inclus în topul celor mai importanți oameni din politica Europei. Cum arată ierarhia POLITICO

Publicația POLITICO a întocmit topul celor mai puternice persoane din politica europeană, iar într-o ierarhie secundară se află și un europarlamentar român.

Top citite
1 Calin Georgescu
Inquam Photos / Vlad Bereholschi
Stiri Justitie
Judecătorii au dispus începerea procesului lui Călin Georgescu în dosarul de propagandă legionară
2 cautare internet
Shutterstock
Stiri actuale
Aproape 90% dintre gospodăriile din România au acces la internet în 2025. Date oficiale ale INS
3 barca antichitate
Commons Wikimedia
Stiri Diverse
Premieră. Arheologii au descoperit o barcă pentru petreceri, veche de 2.000 de ani, în largul Alexandriei
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 09 Decembrie 2025

57:41

Alt Text!
La Măruță
09 Decembrie 2025

01:30:07

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
09 Decembrie 2025

01:46:34

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Medicul pentru care nu există nu se poate

42:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28