Zelenski se întâlneşte cu Papa la Roma. Preşedintele ucrainean pregăteşte o propunere revizuită a planului Trump pentru pace

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, care-şi continuă în Italia un turneu la aliaţii europeni, urmează să trimită marţi seara, la Washington, propunerea sa revizuită a planului Trump în vederea opririi Războiului din Ucraina.

Planul prezentat de Washington - care conţinea iniţial 28 de puncte - a fost redus la 20 de puncte, în urma unor negocieri americano-ucrainene în weekend, a anunţat luni, la Londra, Volodimir Zelenski.

„Vom lucra la aceste 20 de puncte. Nu ne place tot ceeea ce-au adus partenerii noştri de la Moscova”, a declaart el despre planul propus de către negociatorii americani după întoarcerea acestora de la Kremlin.

Zelenski transmite planul revizuit la Washington

„Mâne (marţi) seara, vom face tot posibilul pentru a ne transmite poziţia noastră Statelor Unite”, a anunţat el.

În urma unor presiuni ale omologului său american Donald Trump, care doreşte să smulgă un acord de pace, Volodimir Zelenski s-a întâlnit luni, la Londra şi la Bruxelles, cu lideri europeni care şi-au afişat solidaritatea cu Kievul.

Donald Trump - care-i transmite semnale contradictorii liderului ucrainean - îl acuză de faptul că „nu a citit” ultimele propuneri ale administraţiei sale, considerate de către aliaţii Kievului prea favorabile Moscovei.

Planul Washingtonului prevede ca Ucraina să cedeze Moscovei teritorii neocupate de către Rusia, în schimbul unor promisiuni în domeniul securităţii considerate insuficiente să răspundă aspiraţiilor Kievului de a adera la NATO.

Planul Washingtonului prevede cedarea unor teritorii

Potrivit lui Volodimir Zelenski, problema teritorială şi garanţiile de securitate internaţională sunt principalele puncte de blocaj.

„Luăm în calcul să cedăm teritorii? Nu avem niciun drept legal să o facem, în virtutea legii ucrainene, a Constituţiei noastre şi a dreptului internaţional. Iar noi nu avem, în plus, niciun drept moral. Esenţialul este să ştim ce vor fi partenerii noştri pregătiţi să facă în cazul unei noi agresiuni a Rusiei. Pentru moment, nu am primit niciun răspuns la această întrebare”., a declarat el.

Zelenski se întâlnește cu Papa și cu Meloni

Marţi, Volodimir Zelenski a fost primit de către Papa leon al XIV-lea, la reşedinţa pontificală Castel Gandolfo, în apropiere de Roma, şi urma să se întâlnească cu şefa Guvernului italian Giorgia Meloni.

Papa american şi-a „exprimat dorinţa aprigă ca iniţiativele în curs să conducă la o pace dreaptă şi durabilă”, a anunţat Vaticanul într-un comunicat publicat după întâlnire, care a durat 30 de minute.

Giorgia Meloni susţine ferm Kievul de la începutul invaziei ruse, în februarie 2022, în pofida unor reticenţe ale lui Matteo Salvini, liderul Partidului Liga (extrema dreaptă), unul dintre aliaţii săi în cadrul coaliţiei guvernamentale.

Roma a furnizat armament Ucrainei - însă doar pentru „uz intern” - şi exclude să trimită trupe, aşa cum au propus Londra şi Parisul.

Săptămâna trecută, Guvernul italian şi-a amânat o decizie cu privire la o prelungire a ajutorului militar acordat Ucrainei, în contextul în care autorizaţia actuală expiră la 31 decembrie.

Potrivit presei, Salvini a pus în discuţie necesitatea ajutorului militar, având în vedere negocierile de pace.

Meloni şi-a menţinut până acum susţinerea Ucrainei

„Atât timp cât va exista un război, vom face tot ceea ce putem, aşa cum am făcut întotdeauna, să ajutăm Ucraina să se apere”, a declarat ea.

Luni, Zelenski s-a întâlnit, la Londra, cu liderii brtitanic Kerir Starmer, francez Emmanuel Macron şi german Friedrich Merz, după care a fost la Bruxelles, la întâlniri cu liderii Uniunii Europene (UE) Antonio Costa şi Ursula von der Leyen şi NATO Mark Rutte.

„Suveranitatea Ucrainei trebuie să fie respectată”, a cerut preşedinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, în urma reuniunii de luni.

„Securitatea sa trebuie să fie garantată pe termen lung, în calitate de prima linie de apărare a Uniunii Europene (UE)” , a subliniat ea.

Preşedintele francez Emmanuel Macron a făcut declaraţii pe acelaşi ton.

„Pregătim garanţii de securitate robuste şi măsuri în vederea reconstrucţiei Ucrainei”, a scris el luni pe X şi a cerut o ”consolidare a convergenţelor” cu Statele Unite.

Donald Trump - care a promis să obţină încetarea Războiului din Ucraina în 24 de ore - a adoptat după întoarcerea sa la Casa Albă o atitudine fluctuantă faţă de Kiev.

El îi reproşează lui Volodimir Zelenski o lipsă de recunoştinţă faţă de Statele Unite.

Însă el şi-a afişat frustrarea şi faţă de Vladimir Putin, iar recent a impus sanţciuni unor întreprinderi petroliere ruseşti.

