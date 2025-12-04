Descoperirea făcută de un cuplu de americani care au cumpărat un conac vechi de 140.000 de euro în Italia | FOTO

Stiri Diverse
04-12-2025 | 09:11
casa italia cuplu americani
Foto: Vicky Ambrose / CNN

Programele de vâncare a caselor cu un euro — proprietăți în orașe idilice — sunt o cale bine stabilită și, în mare parte, de succes pentru vânătorii de chilipiruri.

autor
Lorena Mihăilă

Această variantă nu i-a atras și pe doi soți din Houston, John Alan Ambrose, 61 de ani, și Vicky, 57 de ani. În loc să caute o casă de un euro care necesita reparații, ei au cumpărat o parte dintr-un fost palat degradat, într-un oraș despre care majoritatea oamenilor din afara Italiei nu au auzit — și au făcut-o fără să-l vadă în prealabil.

Renovarea a durat trei ani

În 2022, au plătit 140.000 de euro pentru „carcasa” goală a unui conac istoric din centrul orașului Biella, în regiunea Piemont, în nordul Italiei, la poalele Alpilor.

Apoi au început o renovare care a durat trei ani, cheltuind încă 150.000 de euro pentru a transforma noua proprietate într-un apartament de lux tip boutique, cu patru dormitoare, două băi și două balcoane panoramice, întinse pe mai mult de 300 de metri pătrați ai etajului al doilea al clădirii.

Citește și
bicarbonat de sodiu dinti
20 utilizări surprinzătoare ale bicarbonatului de sodiu în casă
casa italia cuplu americani

Stare degradată a palatului

Situată în centrul vechi al Biella, populat în mare parte cu clădiri datând din secolele XVI–XVIII, proprietatea lor este o structură din anii ’30, construită în stil Liberty — o variantă italiană a Art Nouveau. A aparținut anterior unei familii aristocratice italiene, dar a fost nelocuită câțiva ani înainte ca familia Ambrose să o cumpere.

Deși interiorul era într-o stare jalnică la momentul achiziției, soții Ambrose erau siguri că au găsit un chilipir. Avea tavane de 4,2 metri, uși din lemn masiv și ferestre arcuite care dădeau spre curți interioare sau spre Alpi. Clădirea venea și cu o mansardă pentru echipamente de schi și o cramă — perfectă pentru păstrarea vinurilor din Piemont.

Biella, cunoscută pentru producția de lână de calitate, este poate o alegere neobișnuită pentru un cuplu american, dar Vicky a descoperit orașul prin intermediul muncii ei.

casa italia cuplu americani

„La prima mea vizită acolo, mi-a plăcut vibe-ul orașului”, spune ea. „M-am simțit în siguranță și mi-a plăcut că era un oraș mic, nu un sat, dar totuși aproape de aeroporturi mari, cu un peisaj frumos la poarta Alpilor și a stațiunilor de schi din Valea Aosta.”

Alte atracții includeau piața centrală clasică italiană a orașului, catedrala sa de 600 de ani și Sanctuarul Oropa — loc de pelerinaj și sit al patrimoniului UNESCO. Proximitatea lacurilor Orta, Maggiore și Viverone, plus podgoriile Piemontului, nu strica deloc.

Nici costurile. „Prețul imobiliarelor era, de asemenea, foarte atractiv comparativ cu Statele Unite”, a spus Vicky, originară din Bogotá, Columbia.

Ce au descoperit în clădire

Căutau un apartament spațios — pandemia i-a convins că au nevoie de mult spațiu. O altă cerință era ca locuința să fie „lock and leave”, adică să poată fi lăsată nesupravegheată perioade lungi.

Căutând online, au dat peste apartamentul lor viitor și, fără să-l vadă, au făcut o ofertă.

Casa, deși nelocuită de ani, avea o structură solidă — spun ei că o proprietate echivalentă în Houston i-ar fi costat 900.000 de dolari — și erau siguri că pariul va da roade. Prietenul lor din oraș i-a ajutat să navigheze prin hățișul legilor italiene.

Când în sfârșit au vizitat, au dat peste câteva momente de „Vai, ce-am făcut?”. Intrând pe ușa din față, au trebuit să ocolească bucăți sparte de faianță împrăștiate pe hol. Și mai îngrijorător, vechiul boiler pe gaz al apartamentului se desprinsese și atârna din peretele bucătăriei. Într-un dulap dintr-un dormitor au găsit instalații sanitare vechi și înfricoșătoare pentru o chiuvetă.

Renovarea, deși cu momente amuzante, nu a fost lipsită de complicații, mai ales fiindcă firmele italiene de construcții încă recuperau întârzierile de după Covid, iar forța de muncă era insuficientă.

„Mai întâi bariera lingvistică, apoi ofertele care se schimbau ca anotimpurile, contractorii care dispăreau și programările care deveneau termene indefinite”, spune Vicky.

„Unii furnizori și meșteri au fost foarte de încredere, precum instalatorul nostru, în timp ce alții ne-au ținut banii aproape un an cu scuze și întârzieri. A trebuit să fac mai multe călătorii pe an să supraveghez sau să împing lucrurile înainte. Diferența culturală era mare, pentru că un proiect care în SUA ar fi durat cel mult 6–8 luni s-a întins pe aproape trei ani.”

Găsirea contractorilor potriviți a fost o provocare, la fel ca navigarea cerințelor municipale privind colaborarea cu un geometra (expert tehnic).

„Mulți meșteri italieni nu dădeau oferte detaliate, cu descrierea completă a lucrărilor, ceea ce făcea dificilă evaluarea de la distanță, neștiind reputația lor locală”, spune John.

Au început să renoveze singuri

Pentru a accelera lucrările, au luat treaba în propriile mâini. Vicky a zburat în Italia, s-a întâlnit cu o prietenă americană și, după ce au comandat unelte online, au petrecut două săptămâni dărâmând faianța veche din apartament.

Chiar și modificările minore s-au dovedit complicate. Deși nu au făcut schimbări structurale, chiar și reparațiile cosmetice necesitau aprobarea autorităților locale, din cauza istoriei clădirii și a amplasării sale.

Ambrose au vrut să înlocuiască două ferestre vechi și ineficiente din băi cu unele izolate, ecologice, dar s-au trezit blocați în birocrație.

„Pentru că erau ferestre exterioare și suntem în centrul istoric, a trebuit să demonstrăm că nu afectează negativ fațada arhitecturală și, în plus, să primim acordul asociației de condominiu”, spune John.

Au mers înainte. Au instalat aer condiționat, au șlefuit și refinisat podelele, au vopsit întregul apartament. Băile și bucătăria au fost transformate din spații utilitare postbelice în încăperi amenajate modern, cu obiecte sanitare de top și linii curate, combinând măiestria italiană cu rafinamentul internațional.

Au înlocuit instalațiile electrice și sanitare. Au pus plăci de podea din lemn lucios. Dulapul întunecat plin de țevi a devenit o baie pentru oaspeți. Au adăugat chiar și un bar.

Munca lor grea a dat roade. Acum au o casă de vacanță de vis, unde își găzduiesc prietenii și pe fiul lor Cleary, 26 de ani, muzician din Brooklyn. O folosesc pentru escapade la schi și ca punct de trecere în călătoriile prin Europa.

Le place că în oraș pot ajunge peste tot pe jos — inclusiv la cafeneaua lor preferată, unde beau cappuccino și mănâncă produse de patiserie, privind oamenii traversând piața spre Duomo. Un alt obicei îndrăgit este să ia gratuit tramvaiul spre cartierul medieval Piazzo.

Eroare șocantă în Germania: un medic a diagnosticat greșit 34 de paciente cu cancer mamar, trimițându-le la tratamente

Sursa: CNN

Etichete: italia, casă, renovare,

Dată publicare: 04-12-2025 09:11

Articol recomandat de sport.ro
"Bijuteria" de 100 de milioane de euro prinde viață! Când intră buldozerele: "Va fi primul din țară"
"Bijuteria" de 100 de milioane de euro prinde viață! Când intră buldozerele: "Va fi primul din țară"
Citește și...
Sabrina Carpenter i-a cerut administraţiei de la Casa Albă să nu îi mai folosească muzica. „Malefic şi dezgustător”
Stiri Mondene
Sabrina Carpenter i-a cerut administraţiei de la Casa Albă să nu îi mai folosească muzica. „Malefic şi dezgustător”

Sabrina Carpenter le-a cerut marți oficialilor de la Casa Albă să nu îi mai folosească muzica, după ce administrația Trump a inclus un cântec al ei într-un videoclip cu arestări realizate de agenți ICE, transmite Reuters.

20 utilizări surprinzătoare ale bicarbonatului de sodiu în casă
Stiri Diverse
20 utilizări surprinzătoare ale bicarbonatului de sodiu în casă

Bicarbonatul de sodiu este ieftin, ușor de găsit și ajută la multe treburi din casă.

Melania Trump a prezentat decorațiunile de Crăciun de la Casa Albă. Printre ornamente, un portret Lego cu Donald Trump
Stiri externe
Melania Trump a prezentat decorațiunile de Crăciun de la Casa Albă. Printre ornamente, un portret Lego cu Donald Trump

Este Crăciunul la Casa Albă, iar decorațiunile din acest an sunt în perfectă armonie cu sloganul „America First” al președintelui Donald Trump.

Doi bărbați s-au dat drept angajați ai unei companii de gaze și au furat zeci de mii de lei din casa unei vârstnice
Stiri actuale
Doi bărbați s-au dat drept angajați ai unei companii de gaze și au furat zeci de mii de lei din casa unei vârstnice

Doi bărbaţi, unul din Bucureşti, celălalt din Reşiţa, au fost arestaţi preventiv după ce, pretinzând că sunt angajaţi ai unei companii furnizoare de gaze naturale, au intrat în locuinţa unei vârstnice din Braşov, de unde furat zeci de mii de lei.

Un belgian și-a decorat casa cu 250.000 de luminițe pentru Crăciun. Curtea sa a devenit un adevărat parc tematic
Stiri externe
Un belgian și-a decorat casa cu 250.000 de luminițe pentru Crăciun. Curtea sa a devenit un adevărat parc tematic

Unii oameni ar cheltui oricât doar ca să-și decoreze cât mai frumos casele de sărbători. Locuitorul unui orășel belgian se laudă cu una dintre cele mai spectaculoase grădini de Crăciun din Europa.

Recomandări
Mulți europeni văd posibil un război cu Rusia, iar 48% dintre respondenți îl consideră pe Trump „un dușman al Europei”
Stiri externe
Mulți europeni văd posibil un război cu Rusia, iar 48% dintre respondenți îl consideră pe Trump „un dușman al Europei”

Mulţi europeni consideră că există un risc ridicat de război cu Rusia, potrivit unui sondaj realizat în nouă ţări ale UE şi publicat joi de revista franceză Le Grand Continent.

Criza apei din Prahova și Dâmbovița se adâncește. Spitalele au oprit internările, în timp ce autoritățile se acuză reciproc
Stiri actuale
Criza apei din Prahova și Dâmbovița se adâncește. Spitalele au oprit internările, în timp ce autoritățile se acuză reciproc

Criza apei din Prahova și Dâmbovița se adâncește, chiar dacă Barajul Paltinu a reluat alimentarea. Specialiștii estimează că cel mai devreme în cinci zile apa va deveni potabilă în rețelele de distribuție.

Gabriel Liiceanu: Dacă România nu își curăță trecutul, nu va avea un viitor pe care să se înalțe
Interviurile Stirileprotv.ro
Gabriel Liiceanu: Dacă România nu își curăță trecutul, nu va avea un viitor pe care să se înalțe

România este obligată să își confrunte trecutul marcat de comunism pentru a-și putea construi viitorul, dar acest demers nu se poate face cu o clasă politică moștenită de pe vremea lui Ceaușescu “machiată și cosmetizată altfel”.

Top citite
1 anvelope de iarna
Shutterstock
Stiri Diverse
Ce inscripție apare pe cauciucurile de iarnă. Cum recunoști anvelopele de iarnă
2 brad de craciun
Shutterstock
Stiri Diverse
Brad natural sau artificial în 2025. Avantaje, dezavantaje și cum îl alegi pe cel potrivit
3 premiera medicala
Stiri Sanatate
Primul defibrilator extravascular implantat în România. Intervenția s-a realizat în Cluj-Napoca
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
La Măruță
03 Decembrie 2025

01:31:37

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 03 Decembrie 2025

47:51

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
02 Decembrie 2025

01:46:52

Alt Text!
ePlan
Ediția 6

17:24

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28