Un bărbat fără loc de muncă s-a deghizat în mama sa moartă ca să-i încaseze pensia. Îi ținea cadavrul de trei ani în dulap

25-11-2025 | 22:07
Foto: Mantova Questura

Un bărbat de 57 de ani din Italia s-a dat drept mama sa moartă pentru a-i lua pensia.

Lorena Mihăilă

Primele indicii au apărut atunci când autoritățile au observat părul închis la culoare de pe ceafa, mâinile și bărbia unei „bătrâne” care își reînnoia cartea de identitate, scrie CNN.

Bărbatul, al cărui nume nu a fost făcut public, este fiul Graziella-ei Dall’Oglio, care a murit în 2022 la vârsta de 82 de ani, în localitatea Borgo Virgilio, aproape de orașul Mantova. Potrivit poliției, bărbatul, fost asistent medical și în prezent șomer, nu a raportat decesul mamei sale autorităților.

Când cartea de identitate a femeii a expirat, fiul s-a machiat, a purtat o perucă și hainele ei pentru a se da drept mama sa și a-i reînnoi documentul – o procedură care, în Italia, trebuie făcută în persoană, a precizat purtătorul de cuvânt.

Însă agentul care a procesat cererea a suspectat că ceva nu este în regulă și a informat autoritățile, care au chemat-o pe presupusa femeie înapoi la biroul municipal.

Trupul mamei sale, găsit în dulap

Imaginile de pe camerele supraveghere din parcarea clădirii arată că bărbatul a condus până la birou îmbrăcat ca mama sa, în ciuda faptului că aceasta nu deținea permis de conducere. Poliția l-a întâmpinat acolo, potrivit purtătorului de cuvânt.

Ofițerii s-au deplasat apoi la domiciliul femeii și au găsit trupul ei mumificat în dulap, învelit în saci de dormit, au adăugat aceștia.

Bărbatul este acuzat de ascunderea unui cadavru, fraudă împotriva statului, uzurpare de identitate și fals în acte publice, a precizat purtătorul de cuvânt. El este acuzat că ar fi extras lichidele din corpul mamei sale cu o seringă pentru a preveni descompunerea, iar o autopsie a fost dispusă pentru a se stabili cauza morții.

Frauda cu pensii ale persoanelor decedate este frecventă în Italia, zeci de persoane fiind arestate în fiecare an pentru că se dau drept cineva care a murit pentru a încasa pensia acestuia, potrivit statisticilor poliției financiare italiene.

Deoarece registrele de stare civilă și serviciile publice nu sunt întotdeauna „la zi”, raportarea unui deces poate dura ani, ceea ce înseamnă că pensiile continuă să fie trimise până când cineva notifică biroul local de pensii de la care sunt distribuite.

Tinerii medici ocolesc specializările grele. La rezidențiat e înghesuială pe cele cu program lejer și fără nopți pierdute

Sursa: StirilePROTV

