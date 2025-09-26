Rețetă gogoși cu lingura, cu iaurt. Când sunt gata se întorc singure. VIDEO
Florența a gătit vineri la „Vorbește lumea” gogoși cu iaurt, făcute cu lingura, o rețetă foarte simplă.
„Avem nevoie de foarte puține ingrediente. De 600g de iaurt, iaurtul grecesc este și mai bun, 150g de zahăr, trei ouă, coaja de la o lămâie, praf de copt și 400g de făină. Le punem pe toate grămadă, le amestec foarte bine cu mixerul sau cu o spatulă, le lăsăm aproximativ 15 minute, după care o să încingem într-o oală mică, dar mai înaltă, ulei”, a spus Florența.
Când sunt gata se întorc singure. Le putem mânca cu dulceață, cu ciocolată, sau cu zahăr.
Pregătirea gogoșilor cu lingura o puteți vedea în video.
Sursa: StirilePROTV
Etichete: vorbeste lumea, gogoși,
Dată publicare:
26-09-2025 16:32