Târg caritabil în Gorj. Ornamente făcute de bunici la Peștișani sunt vândute pentru a strânge fonduri pentru nevoiași

Ne apropiem de luna cadourilor, așa că ornamentele de Crăciun încep să fie tot mai căutate. La Peștișani, în județul Gorj, oamenii pot cumpăra decorațiuni realizate de bunici. Banii strânși vor fi transformați în daruri pentru cei fără posibilități.

Zeci de ornamente de sărbătoare au fost create la Peștișani de vârstnicii din asociația „Bunicii Comunității”.

Localnică: „Noi, când am făcut aceste decorațiuni, am simțit magia și spiritul Crăciunului și de aceea au ieșit atât de frumoase.”

Localnică: „Facem orice, se lucrează – cu lucruri de acasă, nuci – tot ce se vede e lucrat de mânuțele beneficiarilor și ale fetelor.”

Acum, decorurile au fost puse la vânzare în scop caritabil.

Localnic: „Vreau să iau lebăda aceea frumoasă pentru nepoțel, foarte frumoase, bunicii au artă.”

Localnică: „O broșă din asta pentru nepoțel, chiar două, că mai am și o nepoțică.”

Cosmin Pigui, primarul comunei Peștișani: „Fondurile care vor fi obținute vor fi destinate celor mai vulnerabile persoane din localitate.”

Drept răsplată, bunicii au avut parte de un concert de colinde și muzică folk. Cântecele au fost interpretate de persoane cu dizabilități.

Daniel Andrei, președintele Asociației Române de Hemofilie: „Știm că prin poezie, muzică, pictură, persoanele cu dizabilități sunt incluse în societate și arta ne unește și creează punți de legătură.”

Târgul rămâne deschis și în luna decembrie.

