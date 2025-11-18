O familie a transformat un bloc din Severin într-o poveste de Crăciun. Locatarii vor organiza și Secret Santa în Ajun
Deși mai e mult până la Crăciun, scara unui bloc din Drobeta-Turnu Severin s-a transformat într-o poveste de iarnă.
O familie întoarsă recent din Germania s-a decis să schimbe aspectul cenușiu al scării, iar întreaga comunitate s-a mobilizat. Locul a devenit strălucitor, încărcat cu ornamente și luminițe.
Încă de la intrarea în bloc, pe locatari îi întâmpină decorațiuni și melodii de Crăciun.
Ideea împodobirii scării de bloc i-a aparținut unui cuplu recent întors din Germania.
Adela Ilie, inițiatoarea proiectului: „În Germania am dat cumva exemplu acolo nemților prin cum aranjam de fiecare dată pentru fiecare sărbătoare și, reîntorcându-ne acasă, ne-am gândit același lucru și cred că ne-a reușit în mare măsură.”
Alexia Dinu, fiica inițiatoarei proiectului: „Când intru în casa scării mă uit la ce e esențial, să fie totul frumos pentru toată lumea, să fim mai buni și ăsta e semnalul Crăciunului.”
Vecinii spun că decorul le schimbă în bine starea de spirit.
Locatară bloc: „Toată lumea e fericită, când intri în scară și vezi minunăția asta te încarci cu energie pozitivă.”
Locatar bloc: „E prima dată când se întâmplă în cartier așa ceva, toată lumea e uimită, da, grație vecinei de la parter, ea are toate mulțumirile pentru împodobirea asta spectaculoasă.”
În seara de Ajun, locatarii vor organiza și un Secret Santa
Sursa: Pro TV
Etichete: bloc, craciun, severin, secret santa,
Dată publicare:
18-11-2025 14:20