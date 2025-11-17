Târgurile de Crăciun din România atrag tot mai mulți turiști. Orașele care se află în topul preferinţelor

17-11-2025
Târgul de Crăciun Craiova
Rezervările pentru sejururile de Crăciun sunt deja în creştere faţă de anul trecut, iar preţul mediu porneşte de la 160 de euro, potrivit datelor unei platforme de rezervări hoteliere, remise luni AGERPRES.

autor
Mihaela Ivăncică

Primele târguri de Crăciun s-au deschis deja anul acesta, la Craiova şi Sibiu, pe 14 noiembrie, iar în săptămânile următoare sunt aşteptate târgurile din Cluj-Napoca, Alba Iulia, Timişoara, Bucureşti, Oradea, Braşov şi Iaşi, fiecare oraş oferind o experienţă unică, de la concerte şi spectacole până la preparate tradiţionale şi cadouri artizanale. Atmosfera de sărbătoare este completată peste tot de iluminatul festiv şi decorurile specifice sezonului, invitând turiştii să se bucure de magia Crăciunului timp de mai multe săptămâni.

"Sezonul târgurilor de Crăciun 2025 se anunţă plin de culoare şi evenimente festive, cu un interes ridicat pentru marile oraşe care îmbină atmosfera de sărbătoare cu activităţi culturale şi gastronomice. Datele Travelminit arată că rezervările sunt deja în creştere faţă de anul trecut, iar turiştii îşi planifică vizitele pentru a nu rata magia târgurilor. Târgurile de Crăciun din România încep să se deschidă în a doua jumătate a lunii noiembrie, marcând startul sezonului festiv. (...) Braşovul, Sibiul şi Bucureştiul se află în topul preferinţelor turiştilor, urmate de Craiova, Oradea şi Cluj-Napoca, toate oraşele fiind gazdele unor târguri spectaculoase care atrag anual milioane de vizitatori", se arată într-un comunicat al platformei.

Potrivit sursei citate, valoarea medie a unei rezervări pentru perioada târgurilor de Crăciun variază între 160 şi 225 de euro pe sejur, în funcţie de oraş şi de tipul unităţii. Braşovul se remarcă printr-o medie de 226 de euro, fiind una dintre cele mai căutate destinaţii din ţară, în timp ce Sibiu şi Cluj-Napoca se situează la aproximativ 160-165 de euro.

Orașele cu cele mai populare târguri de Crăciun

În Bucureşti, media este de 185 de euro, oraşul beneficiind de o ofertă variată datorită celor trei târguri desfăşurate simultan: Piaţa Constituţiei, Parcul Drumul Taberei şi Hala Laminor.

La Iaşi, valoarea medie a rezervărilor este de 206 euro, în timp ce în Craiova şi Oradea tarifele se situează în jur de 165 de euro.

"În general, preţurile reflectă interesul ridicat al românilor pentru astfel de experienţe din perioada sărbătorilor de iarnă. Hotelurile rămân alegerea principală a turiştilor, însă se observă o creştere a cererii pentru apartamente şi pensiuni, mai ales în Sibiu, Timişoara şi Oradea. Sejururile durează în general două sau trei nopţi, perfecte pentru escapade festive", se menţionează în comunicat.

Braşov se află pe primul loc în clasamentul rezervărilor, urmat de Sibiu şi de Craiova. În top se mai regăsesc Oradea, Cluj-Napoca, Bucureşti, Timişoara şi Iaşi, toate oraşele fiind animate de lumini de sărbătoare, târguri tematice şi evenimente care aduc vizitatori în centrul oraşelor în fiecare weekend.

De asemenea, turiştii aleg să-şi organizeze sejururile în funcţie de oraş şi de numărul târgurilor pe care intenţionează să le viziteze. În Bucureşti, mulţi aleg să petreacă câteva nopţi pentru a putea explora toate târgurile şi atracţiile festive. În schimb, Braşov şi Iaşi sunt potrivite pentru escapade mai scurte, media fiind de 2 nopţi.

