Războiul a devenit atracție turistică: românii se înghesuie să meargă la schi în Ucraina. Ce nu trebui să îmbraci niciodată

O stațiune de schi din Ucraina măcinată de război, aflată la doar 350 kilometru de Iași, a devenit atracția momentului pentru românii care s-au strâns deja cu miile pe grupuri pe Facebook și fac liste pentru a ajunge în Bukovel, scrie Ziarul de Iași.

Oamenii vorbesc despre preţurile foarte mici la cazare şi restaurante, condiţii de şedere pentru toate buzunarele, pârtiile foarte bine amenajate şi cu suficiente facilităţi, iar cei care au ajuns deja acolo spun că zona este liniștită, chiar dacă se mai aud din când în când alarme aeriene.

Războiul sângeros dus de ruși în Ucraina a devenit, practic, o atracție turistică pentru români.

Cei care vor să ajungă în Bukovel au creat deja grupuri pe Facebook, unde s-au adunat deja peste 5.000 de membri ce își împărtășesc experiențele.

„Valul de doritori s-a pornit după 25 decembrie. Mai întâi erau sceptici, dar acum sunt din ce în ce mai mulţi. Un vârf al cererilor s-a înregistrat în perioada 3 - 15 ianuarie, iar dintre cei care ne-au solicitat vacanţe în Bukovel cam 20% sunt români şi 80% sunt moldoveni. Cât de sigur e? După noroc, din start, noi nici nu am avut ofertă. Noi îi sfătuim să aleagă alte staţiuni, nu pe cea din Ucraina, de asta nici nu avem oferte pentru Ucraina. Dar, dacă insistă, îi ajutăm”, a spus Ion Curmei, u antreprenor în turism din Iași.

Alegerea românilor îi șochează pe refugiații ucraineni din România

”Prețurile sunt de două ori mai mici decât în România, pârtiile sunt mai bune decât în România. Ski-pass-ul e cam la jumătate din cât e în România, iar preţul pentru cazare şi masă pentru o vacanţă de trei zile la un hotel de 4-5 stele e cam de 150 de euro. Şi, în plus, când se întorc de acolo povestesc de parcă ar fi făcut un act de eroism”, explică expertul în turism.

Românii care au fost deja în Ucraina compară serviciile din Bukovel cu cele din Turcia și remarcă faptul că, deși aflată în plin război, Ucraina le oferă turiştilor vacanţe în care se simt răsfăţaţi.

Apetitul românilor pentru stațiunea ucraineană îi miră chiar și pe ucrainenii fugiți din țara lor pentru a se adăposti în siguranță la noi.

„Sincer, nu ştiam că în aceste zile vin oameni din străinătate în staţiunile ucrainene. Mi se pare ciudat, nu m-aş duce niciodată în vacanţă într-o ţară care este în război. Nu cunosc nici măcar o singură persoană care să fi mers în vacanţă în Ucraina. Mi se pare o idee foarte ciudată, pe timp de război. Aş zice că nu poţi calcula riscul real... Deşi probabil că zona este destul de sigură, tot se poate ajunge la unele rezultate proaste”, a spus Iryna, o refugiată din Iași.

Turist român: ”Nu am auzit nicio alarmă, deși au dat cu rachete rușii în Kiev”

Între timp, grupul de Facebook Bukovel Romania Official a adunat 5.000 de membri.

Românii, clujeni dar şi ieşeni, se încurajează, se sfătuiesc, îşi caută tovarăşi de drum sau cer informaţii despre Bukovel.

„În 4 zile, cât am stat, nu am auzit nici o alarmă, deşi au dat cu rachete ruşii în Kiev şi în partea de sud. Probabil pornesc alarmele doar când atacă în partea de vest (Liov)?! În schimb am auzit un boom sonic de la un avion! mi-a amintit de copilărie când se antrenau ai noştri cu MIG-21 peste Muntele Mare”, a povestit un român care a mers acolo.

Cea mai bună sursă de informare pentru cei care sunt totuşi tentaţi de vacanţa la schi în Ucraina este pagina de internet a Ministerului Afacerilor Externe, acolo unde pot fi găsite detalii privind avertizări sau alerte de călătorie.

„Părăsiţi imediat ţara!”- e sfatul MAE pentru românii aflaţi în Ucraina, pentru că “în contextul agresiunii militare ruse şi instaurării legii marţiale în Ucraina, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează că se menţine, pentru întreg teritoriul Ucrainei, nivelul maxim de alertă”. (vezi http://www.mae.ro/travel-alerts/24945).

MAE: Turiștii români din Ucraina să nu îmbrace haine militare sau de camuflaj

În ţara vecină a fost instaurată Legea marţială, la 24 februarie 2022. Tot pe pagina MAE se poate citi ce prevede această lege.

În ce îi priveşte pe cetăţenii români aflaţi din diverse motive în Ucraina, aceştia sunt sfătuiţi de autorităţile române să îşi ia mai multe măsuri de precauţie, între care:

- Să informeze cunoscuţii despre locaţia în care se află;

- Să poarte asupra lor documentele de identitate şi însemnări privind grupa sanguină şi eventualele boli cronice de care suferă şi să păstreze în siguranţă documentele şi obiectele personale de valoare;

- Să nu poarte uniforme militare sau îmbrăcăminte de camuflaj;

- Să nu filmeze sau fotografieze persoane în uniformă militară, blocaje rutiere, vehicule sau echipamente militare;

- Să identifice adăpostul anti-aerian cel mai apropiat de locaţia în care se află;

- Să se îndrepte, în cel mai scurt timp posibil, către cel mai apropiat adăpost, în cazul declanşării unei alarme aeriene. Pot avea loc ameninţări de atac aerian pe întregul teritoriu al Ucrainei, la orice oră.

- Să descarce pe telefonul mobil aplicaţia gratuită „Air Alarm” / „Повітряна тривога” şi să selecteze oraşul / regiunea unde se află, pentru a primi în timp real notificări ale alertelor de raid aerian.

- Să îşi înregistreze prezenţa în Ucraina Înregistrează - Servicii Consulare (econsulat.ro)

- Să se asigure că au acces, în orice moment, la datele de contact ale reprezentanţelor diplomatice şi consulare române din Ucraina

- Să contracteze o asigurare medicală cu acoperire extinsă pentru întreaga perioadă de şedere în Ucraina.

- Să respecte cu stricteţe toate restricţiile impuse de autorităţi.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , , , , Dată publicare: 02-02-2024 17:56