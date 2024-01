S-au deschis oficial pârtiile din Poiana Brașov și toată Valea Prahovei. „Foarte frumos la -13 grade”

Din păcate, nu au lipsit accidentele și mulți dintre schiori au avut nevoie de îngrijiri medicale. Stațiunile sunt pline, mai ales că diseară este Revelionul pe stil vechi.

La Azuga se schiază doar pe jumătate din pârtie, dar chiar și așa distracția este asigurată, spun pasionații sporturilor de iarnă.

Schiori: „Am dat împreună vreo 10 ture, condiții foarte bune la Azuga. Ninge, este frig, e zăpadă, are consistență foarte bună. E superb”.

Se schiază și la Bușteni. Noul sezon a adus însă și prețuri mai mari la ski-pass - 200 de lei pe zi pentru un adult și 100 pentru un copil.

Mihai Corbu, primar Bușteni: „Stratul de zăpadă este undeva la 50 - 60 de centrimetri. 100% toată e artificială, nu a nins. Am avut noroc că am avut temperaturi scăzute. Am putut să facem zăpadă numai pe o bretea a pârtiei”.

Din păcate, pe pârtiile din țară nu au lipsit accidentele. Mulți dintre schiori sau snowborderi au ajuns la spital. Potrivit serviciului de Salvamont, în ultimele 24 de ore, 18 persoane, adică mai mult de jumătate dintre cei salvați, au avut nevoie de îngrijiri la spital”.

Valentin Petre, schior: „Au apărut accidente. Chiar acum am trecut pe la băiatul care a intrat în gard la Lăptici 2. E Salvamont acolo. L-a preluat”.

O plimbare cu ATV-ul, cu sania trasă de cai sau pur și simplu cu un colac pe zăpadă a fost alegerea multor turiști ajunși la munte.

În Poiana Brașov, turiștii și-au început ziua la coada de la telegondolă.

Turist: „În weekend știu că se aglomerează, dar voiam să mă dau. Așa că am venit o tură. Pentru plăcerea mea vin și stau și aștept".

Sunt zeci de oameni care așteaptă aproximativ 20 de minute pentru a putea urca în telegondolă. Coada se întinde până la marginea pârtiei.

La peste 1.700 de metri altitudine, în Masivul Postăvarul a fost ceață, iar termometrul a înregistrat -13 grade Celsius. Stratul de zăpadă măsoară 40 de centimetri, iar asta i-a bucurat pe turiști pentru că s-a putut schia în condiții bune.

Turist: „E ceață. Puțin mai jos e ok și față de alte zile e ok".

Turist: „Mai stăm vreo două ture și după aia mergem acasă, că s-a aglomerat destul de mult".

După atâta agitație pe pârtii, oamenii au mers la petreceri, la restaurante sau la SPA.

Turist: „Superrr! Foarte frumos la -13 grade”.

R: Cum e atmosfera?

Turist: „Senzațional! Un pic cam înghețată, dar noi o dezghețăm".

În această perioadă, gradul de ocupare în stațiunile montane este de aproximativ 50%.

