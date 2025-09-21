Producția locală de fructe și legume din județul Alba, reinventată. „În loc să aruncăm producția respectivă, o procesăm”

Stiri Diverse
21-09-2025 | 08:54
×
Codul embed a fost copiat

În județul Alba, o veche brutărie a fost transformată, cu fonduri europene, într-o fabrică modernă de procesare a fructelor și legumelor.

autor
Gina Obrejan

Producția locală, ce altădată se arunca la gunoi, este transformată în conserve, bulion, dulceață sau murături. Bunătățile sunt puse la vânzare, iar banii, reinvestiți.

12 localități din județul Alba au accesat fonduri europene pentru a deschide fabrica de procesare a legumelor și fructelor de la Rădești.

Cu 85.000 de euro au fost cumpărate utilaje moderne. Primele legume cumpărate de la fermierii din zonă au fost transformate în zacuscă și bulion. Conservele ajung sub brand local la consumatori.

Alin Nicula, primarul localității Rădești: „Pentru a ajunge pe rafturile supermarketurilor, se poate face zacuscă, dulceață, bulion, fructe uscate, fructe confiate. Prețul de producție la bulion este în jur de 4 lei."

Citește și
sekura fabrica
O companie daneză a inaugurat o fabrică de 1,8 milioane de euro, în România. Câți oameni va angaja

Legumicultorii sunt mulțumiți că își valorifică marfa și reduc pierderile.

Radu Bordean, legumicultor:Acum că s-a deschis fabrica, putem procesa acolo; dacă nu, ce rămâne și se deteriorează se aruncă. Aia e clar, că nu poți să o scoți așa pe piață, deteriorată."

Dragoș Deleanu, legumicultor:În loc să aruncăm producția respectivă, o procesăm. Afacerea asta în legumicultură merge foarte bine cu un sistem de procesare."

Autoritățile locale vor să extindă sistemul pentru a prelua direct legumele și fructele de la fermieri.

Dani Marcu, administrator public din Teiuș: „Vrem să eliminăm intermediarii, care, după cum știm, vin și cumpără la preț mic."

Banii obținuți vor fi reinvestiți pentru a diversifica producția, astfel încât oamenii să se bucure de o varietate de conserve cu gustul de altădată.

Sursa: Pro TV

Etichete: alba, fabrica, legumicultori,

Dată publicare: 21-09-2025 07:57

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO ”Animalul” a ajuns de nerecunoscut! Unul dintre cei mai masivi wrestleri din WWE și-a pierdut mușchii
GALERIE FOTO ”Animalul” a ajuns de nerecunoscut! Unul dintre cei mai masivi wrestleri din WWE și-a pierdut mușchii
Citește și...
Angajați part-time care lucrau full-time, într-o fabrică de mobilă din Bihor. Ministrul Muncii a anunțat bilanțul controlului
Stiri Sociale
Angajați part-time care lucrau full-time, într-o fabrică de mobilă din Bihor. Ministrul Muncii a anunțat bilanțul controlului

Aproape toți angajații unei fabrici de mobilă din Bihor lucrau mai mult decât era specificat în contractele lor de muncă. Rezultatele unui control ITM a fost anunțat miercuri de ministrul Muncii, Florin Manole.

O companie daneză a inaugurat o fabrică de 1,8 milioane de euro, în România. Câți oameni va angaja
Stiri Economice
O companie daneză a inaugurat o fabrică de 1,8 milioane de euro, în România. Câți oameni va angaja

Sekura Cabins Group, un important producător european de cabine modulare pentru industria Off-Highway OEM, a inaugurat o nouă fabrică modernă la Brașov, în urma unei investiții de 1,8 milioane de euro.

Un colos chinez, lider mondial în domeniul său, va construi o fabrică în Oradea. A ales România în locul Ungariei
Stiri Economice
Un colos chinez, lider mondial în domeniul său, va construi o fabrică în Oradea. A ales România în locul Ungariei

O mare companie de stat din China, lider mondial în producția de izolații pentru linii de înaltă tensiune, va construi o fabrică în Parcul Industrial Tileagd, de lângă Oradea. Valoarea investiției se ridică la 35 de milioane de euro.

 

Recomandări
Val de manipulări pro-ruse înaintea alegerilor decisive din Republica Moldova. Lupta dusă la Chișinău cu dezinformarea
Stiri actuale
Val de manipulări pro-ruse înaintea alegerilor decisive din Republica Moldova. Lupta dusă la Chișinău cu dezinformarea

Republica Moldova este la răscruce de drumuri. Pe 28 septembrie, vecinii de peste Prut își aleg direcția către Vest sau Est. Lupta se va da la extreme între Partidul Acțiune și Solidaritate și Blocul Patriotic.

Ancheta înaintează greu în cazul furtului tezaurului dacic din Assen. Trei din cei patru suspecți nu vor fi urmăriți penal
Stiri externe
Ancheta înaintează greu în cazul furtului tezaurului dacic din Assen. Trei din cei patru suspecți nu vor fi urmăriți penal

Statul român a încasat despăgubirea de 5,7 milioane de euro pentru cele patru obiecte de patrimoniu furate, la începutul acestui an, dintr-un muzeu din Olanda.

Ceața afectează traficul rutier în mai multe județe din țară. Pe Transalpina, circulația este oprită temporar
Stiri actuale
Ceața afectează traficul rutier în mai multe județe din țară. Pe Transalpina, circulația este oprită temporar

Ceața densă reduce vizibilitatea pe șosele din mai multe județe, iar șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență. Pe Transalpina, traficul este restricționat duminică, la anumite ore, pentru desfășurarea unei competiții de automobilism.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 20 Septembrie 2025

29:47

Alt Text!
Superspeed
S9E19

21:20

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
I like IT
Ediția 19 - 2025

20:58

Alt Text!
La Măruță
19 Septembrie 2025

01:30:41

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28