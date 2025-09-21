Producția locală de fructe și legume din județul Alba, reinventată. „În loc să aruncăm producția respectivă, o procesăm”

Producția locală, ce altădată se arunca la gunoi, este transformată în conserve, bulion, dulceață sau murături. Bunătățile sunt puse la vânzare, iar banii, reinvestiți.

12 localități din județul Alba au accesat fonduri europene pentru a deschide fabrica de procesare a legumelor și fructelor de la Rădești.

Cu 85.000 de euro au fost cumpărate utilaje moderne. Primele legume cumpărate de la fermierii din zonă au fost transformate în zacuscă și bulion. Conservele ajung sub brand local la consumatori.

Alin Nicula, primarul localității Rădești: „Pentru a ajunge pe rafturile supermarketurilor, se poate face zacuscă, dulceață, bulion, fructe uscate, fructe confiate. Prețul de producție la bulion este în jur de 4 lei."

Legumicultorii sunt mulțumiți că își valorifică marfa și reduc pierderile.

Radu Bordean, legumicultor: „Acum că s-a deschis fabrica, putem procesa acolo; dacă nu, ce rămâne și se deteriorează se aruncă. Aia e clar, că nu poți să o scoți așa pe piață, deteriorată."

Dragoș Deleanu, legumicultor: „În loc să aruncăm producția respectivă, o procesăm. Afacerea asta în legumicultură merge foarte bine cu un sistem de procesare."

Autoritățile locale vor să extindă sistemul pentru a prelua direct legumele și fructele de la fermieri.

Dani Marcu, administrator public din Teiuș: „Vrem să eliminăm intermediarii, care, după cum știm, vin și cumpără la preț mic."

Banii obținuți vor fi reinvestiți pentru a diversifica producția, astfel încât oamenii să se bucure de o varietate de conserve cu gustul de altădată.

