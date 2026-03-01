Comandantul suprem al forţelor aliate în Europa (SACEUR), generalul american Alexus Grynkewich, ''continuă să ţină legătura activ şi periodic cu liderii militari de pe cele două maluri ale Atlanticului, precum şi cu secretarul general al NATO'', a adăugat purtătorul de cuvânt al Comandamentului suprem al forţelor aliate în Europa (SHAPE), colonelul Martin L. O'Donnell, pe platforma X, transmit duminică AFP şi Reuters.

Preşedintele american Donald Trump a declarat, pentru postul de televiziune Fox News, că 48 de lideri iranieni, printre care ghidul suprem ayatollahul Ali Khamenei, au fost ucişi până acum în ofensiva americano-israeliană lansată sâmbătă împotriva Iranului, acţiune care ''avansează rapid''.

Iranul a ripostat atacând Israelul şi mai multe ţări din regiunea Golfului ce găzduiesc baze militare americane. Nouă persoane au fost ucise duminică din cauza prăbuşirii unei clădiri lovite de o rachetă iraniană în localitatea Beit Shemesh, din centrul Israelului.