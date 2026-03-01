„Armata se pregăteşte să mobilizeze în jur de 100.000 de rezervişti şi să-şi consolideze nivelul de pregătire pe diferite fronturi'' în cadrul acestei operaţiuni, indică un comunicat al Forţelor Defensive Israeliene (IDF, armata israeliană).

Comunicatul precizează că au fost deja desfăşurate ''întăriri'' în mai multe zone ale Israelului şi la frontiere.

Țările arabe anunță un ”răspuns unificat” împotriva Iranului

Ţările arabe din Golf vor organiza duminică o reuniune prin videoconferinţă pentru a discuta despre un ''răspuns unificat'' în a doua zi a loviturilor iraniene efectuate ca ripostă la atacurile israeliano-americane asupra Iranului, transmite AFP.

„Va fi o reuniune online a miniştrilor afacerilor externe din Consiliul de Cooperare a Golfului (Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită, Kuweit, Oman, Qatar şi Bahrein) ca urmare a închiderii aeroporturilor'', a declarat un diplomat din Golf, care a solicitat anonimatul.

Discuţiile se vor referi la ''atacurile iraniene contra statelor din Golf şi la coordonarea în vederea unui răspuns unificat'', a precizat el, în timp ce un alt diplomat din Golf a confirmat aceste informaţii.