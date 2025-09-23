Alternative pentru a reduce costurile la căldură. Panourile fotovoltaice și pompele devin tot mai căutate de români

23-09-2025 | 08:29
În contextul scumpirilor din ultima perioadă, tot mai mulți români caută soluții să facă economie la factura de electricitate. Așa că aleg să treacă pe energie „verde”, care le asigură independență.

Gina Obrejan

Panourile fotovoltaice sau pompele de căldură au fost foarte cerute la un târg de profil organizat în Alba Iulia.

Cum cererea pentru trecerea la energia verde s-a dublat în ultima perioadă, producătorii scot pe piață tot mai multe produse care să sporească confortul în locuințe și, în același timp, să fie economice.

Client:Este foarte puțin poluantă sau aproape deloc. Sunt de verificat și de luat în calcul pentru o soluție combinată la încălzirea unei case. Prețul nu e mare."

Client:Energia solară, energia eoliană sunt chestii care le putem face să fie mult mai economice pentru noi."

Prețul unui sistem cu panouri fotovoltaice pentru o casă pornește de la 4.000-5.000 de euro și crește în funcție de consum. Și încălzirea în pardoseală este tot mai cerută și la noi.

Bogdan Frățilă, director firmă: „Încălzirea electrică în pardoseală e undeva la 2.000 de euro, dacă mergem pe o pompă de căldură e 7.000 de euro și un sistem fotovoltaic încă 5-6.000 de euro."

Ciprian Georgescu, director comercial:Economia poate să înceapă undeva la 20-30% față de sistemele clasice."

De interes sunt și sistemele cu piatră naturală ce pot încălzi o cameră de 25 de metri pătrați în 4 ore.

Cristian Bota, reprezentant firmă: „Investiția, în funcție de locuință, poate să varieze între 5.000 și 15.000 de euro și poate să se amortizeze în nouă ani de zile."

Amortizarea unui sistem cu panouri fotovoltaice se face în funcție de consum și durează, în medie, 5 ani.

Dată publicare: 23-09-2025 08:26

