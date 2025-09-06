Incendiu la o fabrică de colectare a uleiului din Galați. Explozia, evitată la timp

06-09-2025 | 20:17
Incendiu violent într-o localitate din apropiere de Galați. O fabrică de colectare a uleiului alimentar uzat a luat foc. Înăuntru se aflau baterii fotovoltaice, din cauza cărora a existat risc de explozie.

Marius Grama

Localnicii au văzut cum flăcările ieșeau prin ferestrele fabricii și au sunat la 112. În scurt timp, focul a cuprins toată clădirea.

Pompierii voluntari au ajuns primii și au găsit în interior câteva baterii și cinci butelii, pe care le-au scos afară.

Vălvătaia a cuprins o hală de aproximativ 400 de metri pătrați, dar și două anexe. Potrivit pompierilor, cel mai probabil, incendiul a fost provocat de un scurtcircuit.

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 06-09-2025 18:50

