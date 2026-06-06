Prințesa Anne a fost însoțită de soțul ei, Timothy Laurence, la ceremonia privată desfășurată la All Saints Church din Kemble, în apropiere de Cirencester, de fratele ei Charles și de regina Camilla, precum și de alți membri ai familiei regale, printre care și moștenitorul tronului britanic, prințul William, alături de soția lui, Kate.

William și Kate au participat la ceremonia privată

Prințesele Eugenie și Beatrice, fiicele fratelui lui Charles căzut în dizgrație, Andrew Mountbatten-Windsor, au asistat, de asemenea, la ceremonie.

Phillips, nepotul cel mai mare al reginei Elisabeta a II-a, este cel de-al 19-lea în ordinea succesiunii la tronul britanic. Este manager în domeniul sportului și nu îndeplinește îndatoriri regale oficiale. Sperling este asistentă medicală pediatrică.

Peter Phillips este nepotul cel mare al reginei Elisabeta a II-a

Prima căsătorie a lui Phillips - cu Autumn Kelly - s-a încheiat printr-un divorț în 2021