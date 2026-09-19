Potrivit a cinci dintre oficiali, cel puțin 22 de militari americani au murit, cu patru mai mulți decât cei 18 înregistrați în baza publică a Pentagonului, DCAS (Defense Casualty Analysis System). Un al șaselea oficial vorbește despre 23 de militari decedați. Acesta precizează însă că nu toate decesele suplimentare sunt legate direct de luptele cu Iranul, ci privesc militari aflați în regiune în timpul ostilităților. În plus, trei contractori americani aflați în Orientul Mijlociu ar fi murit de la începutul operațiunilor, scrie The Washington Post (WP).

Pentagonul nu a oferit explicații pentru diferența dintre cifrele interne și cele publicate oficial. Identitatea militarilor care nu apar în evidența publică, precum și circumstanțele, locul și momentul deceselor rămân în mare parte neclare.

Ce apare oficial în evidențele Pentagonului

La momentul relatării, baza DCAS indica 18 militari americani morți de la începutul conflictului, incluzând atât decese provocate de acțiuni ostile, cât și decese non-combat.

Dintre aceștia:14 decese sunt trecute la „Operation Epic Fury”, denumirea administrației Trump pentru războiul cu Iranul, iar alte patru decese sunt trecute într-o categorie separată, „Overseas Operations”, asociată perioadei de după armistițiul din iulie dintre SUA și Iran, care ulterior s-a prăbușit.

Există și cel puțin două cazuri despre care Pentagonul a comunicat public că militari americani au murit în Orientul Mijlociu în misiuni care nu aveau legătură directă cu războiul. Nici acestea nu apar însă nominal în baza DCAS.

Un exemplu este sergentul Devin Seibel, mort la Erbil, în Irak, pe 31 mai, într-un accident în timpul unui exercițiu. Pentagonul a precizat că acesta participa la Operation Inherent Resolve, misiunea împotriva grupării Stat Islamic, însă numele său nu apare în statistica DCAS aferentă operațiunii.

Un alt caz este cel al maiorului Sorffly Davius, care a murit în Kuwait pe 6 martie în urma unei urgențe medicale. Nu este clar dacă moartea sa a avut legătură cu un atac iranian.

Modul în care este încadrat un deces poate avea consecințe concrete pentru familia militarului.

După moartea unui militar este efectuată o investigație pentru a stabili dacă acesta se afla în exercitarea atribuțiilor oficiale. Concluzia poate influența beneficiile și compensațiile acordate familiei supraviețuitoare.

De aceea, oficialii citați de Washington Post sunt nemulțumiți că decese despre care există informații în evidențele interne nu apar în sistemul public.

Peste 820 de militari americani au fost răniți

În paralel cu decesele, baza publică a Pentagonului indică peste 820 de militari americani răniți în acțiune de la începutul conflictului. Mulți dintre ei au suferit traumatisme craniene în urma atacurilor iraniene asupra bazelor americane din Orientul Mijlociu.

Conflictul a avut și alte consecințe asupra armatei americane. Războiul a consumat importante stocuri de muniție de precizie și a provocat pagube bazelor SUA din zona Golfului Persic.

Potrivit unui document consultat de Washington Post, Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) estimează costul războiului la aproximativ 43,6 miliarde de dolari până la începutul lui septembrie. Din această sumă, aproximativ 28 de miliarde de dolari reprezintă munițiile consumate. Estimarea nu include însă pagubele produse bazelor americane.

Articolul leagă controversa privind numărul victimelor de presiunile politice tot mai mari asupra administrației Donald Trump.

Războiul cu Iranul este prezentat ca fiind nepopular în rândul americanilor, iar conflictul a devenit o problemă politică pentru Trump și Partidul Republican înaintea alegerilor legislative de la jumătatea mandatului.

Un sondaj Reuters/Ipsos din septembrie indică faptul că 28% dintre americani susțin abordarea lui Trump față de Iran, în timp ce 62% o dezaprobă.

Mai mult, în această săptămână, șapte republicani s-au alăturat democraților în Camera Reprezentanților pentru adoptarea unei măsuri menite să oprească războiul, deși măsura are în principal caracter simbolic.

Controversa privind raportarea victimelor, în Congres

Nu este prima dată când administrația Trump este criticată pentru modul în care raportează pierderile militare.

În timpul verii, patru militari americani morți în luptele cu Iranul au fost temporar excluși din baza oficială a Pentagonului. În aceeași perioadă, administrația a reclasificat reluarea ostilităților cu Iranul drept „Overseas Operations”, în loc să le includă sub „Operation Epic Fury”.

Controversa a ajuns și în Congres.

Democrații din Senat au anunțat că vor investiga modul în care Pentagonul a gestionat notificările privind decesele militarilor dacă vor recâștiga majoritatea după alegerile de la jumătatea mandatului.

În Camera Reprezentanților, 12 democrați, inclusiv mai mulți foști militari, pregătesc o lege care ar împiedica Pentagonul să modifice sau să manipuleze datele guvernamentale privind victimele militare. Un proiect similar a fost introdus în Senat de senatoarea Tammy Duckworth și alți 17 democrați.

În același timp, republicanul Thomas Massie a inițiat o procedură pentru a forța un vot privind punerea sub acuzare a secretarului Apărării, Pete Hegseth. Massie susține că Hegseth a încălcat prevederile War Powers Resolution prin continuarea operațiunilor militare fără autorizarea Congresului.