Rețeta diferă de la o zonă la alta, însă la bază rămâne același mod de preparare, transmis din generație în generație.

Ce este balmoșul

Balmoșul este o mâncare tradițională ciobănească, pregătită mai ales în regiunile de munte din România și din Transilvania. La prima vedere poate fi confundat cu mămăliga, însă diferența se simte imediat prin textura mai cremoasă și gustul mult mai bogat. Mălaiul nu este fiert doar în apă, ci împreună cu ingrediente grase, provenite în special din lapte.

În rețetele vechi se foloseau jintița sau zerul gras rămas după prepararea brânzei. În funcție de zonă și de obiceiurile locale, în balmoș puteau fi adăugate și lapte de oaie, smântână, unt sau caș dulce. Rezultatul era o mâncare sățioasă și hrănitoare, potrivită pentru ciobanii care petreceau mult timp la stână și aveau nevoie de preparate consistente, făcute din ingrediente aflate la îndemână.

Nu există o singură regiune căreia să-i poată fi atribuită cu certitudine apariția balmoșului. Preparatul este legat de vechea cultură pastorală din zona Carpaților și apare atât în tradiția românească, cât și în cea maghiară din Transilvania. Enciclopedia Etnografică Maghiară menționează două variante vechi ale preparatului numit „bálmos”, una dintre ele fiind consemnată în documente încă din anul 1695, conform Mek.oszk.hu. Aceeași sursă pune denumirea în legătură cu vocabularul păstorilor vlahi și arată că termenul folosit în limba maghiară ar putea avea origine românească.

Ingredientele necesare pentru balmoș tradițional

Pentru ca balmoșul să fie cât mai apropiat de varianta pregătită odinioară la stână, ingredientul principal este jintița. Este lichidul gras obținut în timpul preparării brânzeturilor și cel care îi dă preparatului gustul specific. Atunci când jintița nu este disponibilă, se poate folosi și un zer mai gras, însă aroma finală va fi ușor diferită.

Pentru aproximativ 4-6 porții ai nevoie de:

· 1,5-2 litri de jintiță sau zer gras

· 400-500 g de mălai

· 100-200 g de unt

· 200 g de smântână grasă

· 300-400 g de caș de oaie

· 200-300 g de urdă de oaie

· sare, după gust

Cantitățile nu trebuie privite ca niște reguli fixe. Balmoșul era pregătit, în mod tradițional, din ceea ce se găsea la stână, astfel că proporțiile diferă de la o zonă la alta și chiar de la o familie la alta. Unele rețete conțin mai mult caș, în timp ce altele se bazează în special pe unt și smântână. Indiferent de variantă, balmoșul trebuie să rămână cremos, consistent și bogat în lactate.

Cum se face balmoșul după rețeta tradițională

Jintița se toarnă într-un ceaun sau într-o oală cu fund gros și se încălzește treptat, la foc mic. Se pun apoi untul și smântâna, împreună cu puțină sare. În momentul în care lichidul începe să fiarbă, se adaugă mălaiul puțin câte puțin, în ploaie, amestecând permanent cu o lingură de lemn. În acest fel, compoziția rămâne omogenă și nu se formează cocoloașe. Balmoșul se lasă să fiarbă în continuare la foc mic și se amestecă frecvent. Treptat, mălaiul se gătește, iar compoziția devine mai densă, fără să-și piardă însă textura cremoasă care îl deosebește de mămăliga obișnuită.

Spre final se adaugă cașul și urda, sfărâmate în bucăți mai mici. Se continuă amestecarea până când brânzeturile încep să se topească și se încorporează în compoziție. Balmoșul este gata când se desprinde ușor de pereții ceaunului și când la suprafață începe să se observe un strat fin de grăsime.

Cu ce se servește balmoșul tradițional

Balmoșul este un preparat consistent și sățios, astfel că poate fi mâncat fără alte adaosuri, cât este încă fierbinte. În varianta pregătită la stână, era adesea servit alături de brânză de burduf, telemea sau caș de oaie, iar peste el se putea pune și puțină smântână grasă. În anumite zone se adaugă și lapte gros, cu o consistență apropiată de smântână și cu un gust ușor acrișor.

Pentru cei care preferă o masă și mai bogată, balmoșul poate fi pus pe masă alături de cârnați afumați, slănină prăjită sau jumări. Aceste combinații sunt întâlnite mai ales în variantele mai consistente ale preparatului. Murăturile se potrivesc și ele foarte bine cu balmoșul. Gustul lor acrișor completează preparatul și echilibrează grăsimea provenită din unt, smântână și brânzeturi.

Greșeli de evitat atunci când prepari balmoș

Una dintre greșelile care schimbă cel mai mult gustul balmoșului este folosirea apei în locul produselor lactate specifice rețetei. În variantele tradiționale, mălaiul era fiert în jintiță sau zer gras, împreună cu unt și smântână. Tocmai această bază îi oferă balmoșului textura cremoasă și gustul mult mai bogat decât al unei mămăligi obișnuite.

Și temperatura de gătire contează. Focul nu trebuie să fie puternic, pentru că lactatele se pot prinde ușor de fundul vasului, iar mălaiul nu se va găti uniform. Balmoșul are nevoie de fierbere lentă, la foc mic, și de amestecare frecventă. Mălaiul se adaugă treptat, în ploaie, în timp ce compoziția este amestecată continuu, pentru a evita formarea cocoloașelor. O altă greșeală este alegerea unui mălai instant sau foarte fin. Pentru un rezultat cât mai apropiat de rețeta tradițională este recomandat un mălai mai grunjos, care își păstrează mai bine textura în timpul fierberii îndelungate.

Atenție trebuie acordată și cantității de sare. Unele tipuri de brânză, în special brânza de burduf, pot fi deja foarte sărate. Din acest motiv, este mai bine ca preparatul să fie gustat după adăugarea brânzeturilor, iar sarea să fie pusă abia la final, dacă mai este nevoie.

Balmoșul, preparat în diferite zone ale României

Balmoșul este legat mai ales de zonele de munte și de locurile în care păstoritul a făcut parte din viața de zi cu zi. Din acest motiv, nici rețeta nu este aceeași peste tot. De la o zonă la alta, și chiar de la o stână la alta, ingredientele puteau fi diferite, în funcție de ce aveau oamenii la îndemână.

Radu Anton Roman descria balmoșul ca pe o mâncare făcută din cele mai bune lucruri pe care le oferea stâna. Pe lângă mălai și lactate, în unele variante puteau apărea și ciuperci, slănină, cârnați afumați sau ouă. Cu alte cuvinte, nu exista o rețetă bătută în cuie, ci mai degrabă un fel de mâncare adaptat locului și ingredientelor disponibile. În Bucovina, balmoșul este strâns legat de bucătăria ciobănească. De obicei, se pornea de la jintiță sau de la un zer mai gras, în care era fiert mălaiul. Spre final se adăugau caș și urdă, iar preparatul ieșea mult mai cremos și mai bogat decât o mămăligă obișnuită.

În Maramureș, balmoșul apare și el în bucătăria tradițională, unde brânza și smântâna sunt folosite foarte des. Nu era neapărat o mâncare făcută în fiecare zi, ci mai degrabă una legată de stână, de mesele bogate și de momentele în care se gătea ceva mai consistent. Și în Munții Apuseni, balmoșul are o tradiție veche. Este cunoscut mai ales în Țara Moților și a rămas până astăzi unul dintre preparatele care apar la târguri, sărbători locale și evenimente unde se păstrează bucătăria tradițională.

Diferențele dintre rețete țin, în primul rând, de lactatele folosite și de ingredientele adăugate. Unele variante sunt foarte simple, doar cu mălai, jintiță și brânză de oaie. Altele sunt mai bogate și pot avea smântână, unt, slănină, cârnați sau ciuperci. La bază rămâne însă aceeași idee: mălaiul este fiert împreună cu produse lactate grase, iar de aici vine gustul atât de diferit față de cel al unei mămăligi obișnuite.