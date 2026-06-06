Primăria Capitalei: „Se lucrează şi în weekend. Vrem să închidem cât mai repede şantierele şi să nu pierdem banii europeni”

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Primăria Municipiului Bucureşti

Primăria Municipiului București anunță, sâmbătă, că se lucrează și în weekend, pe lotul 4, de la Piața Victoriei, Bd. Mihalache, Bucureștii Noi, până la bucla de pe Bd. Gloriei, pentru a închide cât mai repede șantierele și să nu se piardă banii europeni.

autor
Ioana Andreescu

”Se lucrează și în weekend! Așa cum a cerut primarul general Ciprian Ciucu. Vrem să închidem cât mai repede șantierele și să nu pierdem banii europeni!”, transmite Primăria Capitalei pe Facebook.

Primăria arată că, pe lotul 4, de la Piața Victoriei, Bd. Mihalache, Bucureștii Noi, până la bucla de pe Bd. Gloriei, modernizează 6 km de cale de rulare.

”Alți 31 km sunt în lucru în alte zone ale Capitalei. Trei loturi vor fi gata anul acesta. Mulțumim constructorului pentru mobilizare!”, precizează PMB.

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Sursa: News.ro

Etichete: primaria capitalei, lucrari, bani europeni,

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