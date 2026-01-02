Cum va fi vremea la munte în următoarele trei zile. Vântul va bate și cu peste 120 km/h în unele zone

Vremea
02-01-2026 | 17:22
Vremea va fi în general închisă, cerul va fi mai mult noros și va ninge consistent în întreaga arie montană, informează Administrația Națională de Meteorologie (ANM) într-un Buletin Nivometeorologic transmis vineri AGERPRES.

Claudia Alionescu

Astfel, conform prognozei vremii pentru intervalul 2 ianuarie, ora 20:00 - 5 ianuarie, ora 20:00, cantitățile de precipitații vor depăși 10-15 l/mp în toate masivele, iar în primele 24 de ore local 20...25 l/mp în Carpații Occidentali, nordul celor Orientali și în vestul celor celor Meridionali și izolat 40-50 l/mp în zona Munților Apuseni.

Cumulat se pot depăși 50-60 l/mp în masivele vestice și sud-vestice.

Vântul va prezenta intensificări temporare de 50-70 km/h în toate masivele și temporar de 70-90 km/h în zonele înalte, viscolind ninsoarea și menținând vizibilitatea scăzută, mai susținute în primele 24 de ore pe crestele Carpaților Meridionali și Occidentalii, unde rafalele vor atinge și depăși 100-120 km/h pe creste. Se va forma ceață, asociată și cu depuneri de chiciură în zonele înalte.

Temperaturi prognozate în intervalul menționat sunt, la peste 1.800 metri, minime, în general între -12...-7 grade, iar cele maxime sunt în creștere de la -9...-5 grade în primele două zile spre -6...-2 grade.

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 02-01-2026 17:22

